Зажим Falcon Eyes CL-35

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Код товара: УТ-00061546 Артикул: 14549 Код товара: УТ-00061546 Артикул: 14549 Вес 240 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 240 г Описание Falcon Eyes CL-35 с адаптером — зажим для установки студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Изготовлен из стали. Стандартный студийный «палец» 5/8" со штативным винтом 1/4" позволяет устанавливать различное оборудование: студийные головки, накамерные вспышки, отражатели и так далее. Видео Наш обзор

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