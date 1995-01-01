Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зажим Falcon Eyes CL-35

  • CL-35
  • CL-35
  • CL-35
Код товара:УТ-00061546
Артикул:14549

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes CL-35 с адаптером — зажим для установки студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Изготовлен из стали. Стандартный студийный «палец» 5/8" со штативным винтом 1/4" позволяет устанавливать различное оборудование: студийные головки, накамерные вспышки, отражатели и так далее.