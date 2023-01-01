Falcon Eyes CL-35 с адаптером — зажим для установки студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Изготовлен из стали. Стандартный студийный «палец» 5/8" со штативным винтом 1/4" позволяет устанавливать различное оборудование: студийные головки, накамерные вспышки, отражатели и так далее.