Штатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H стабилизирует положение оборудования при проведении видеосъемки легкими и средними DSLR-камерами, видеокамерами или камкордерами. Съемная 2D-видеоголова с жидкостным демпфированием и постоянным контрбалансом рассчитана на нагрузку до 5 кг, сам штатив выдерживает до 10 кг.

Штатив подходит для большинства популярных видеокамер или фотокамер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и других производителей. Для этого в корпусе камеры используется резьбовое отверстие 1/4" или 3/8".

2D-жидкостная видеоголовка штатива вращается вокруг своей оси на 360 и наклоняться в пределах от +90 до -75 для проведения плавного горизонтального и вертикального панорамирования. Головка изготавливается из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, оборудована быстросъемной площадкой, съемной рукояткой и пузырьковым уровнем. На штативной головке также предусмотрено резьбовое отверстие 3/8" для установки дополнительного оборудования или обвеса: осветителя, микрофона, монитора.

Видеоголовка съемная, конструкция головки предусматривает установку не только на шаровую базу штатива, но также на монопод, слайдер и другие держатели с шаровой опорой диаметром 75 мм или соответствующим резьбовым отверстием.

Жидкостный механизм демпфирования гасит вибрации, делает вращение камеры плавным и исключает рывки в начале и конце движения камеры.

Механизм постоянного (предустановленного) контрбаланса создает усилие, возвращающее наклоненную камеру в горизонтальное положение и препятствуя опрокидыванию штатива.

Быстросъемная площадка с резиновыми накладками и винтами 1/4" и 3/8" для установки камеры помогает сбалансировать центр тяжести оборудования относительно центральной оси штатива (ход площадки 50 мм). Камера с присоединенной заранее площадкой закрепляется на штативе одним движением руки, и так же легко демонтируется, при этом сохраняет устойчивость во время съемки. Фиксатор площадки надежно предохраняет камеру от выскальзывания из направляющих даже если стопор площадки отпущен.

Съемная рукоятка длиной 38 см устанавливается в гнёзда зубчатого соединения рукоятки, расположенные с обоих сторон головки, для удобства работы левой или правой рукой.

Алюминиевый трипод штатива представляет собой 3-секционную рамочную конструкцию с ногами из легких трубок Ø20 и 14 мм. Секции опор независимо выдвигаются и фиксируются клипсовыми зажимами, что дает возможность устанавливать штатив на неровной поверхности. Нижние секции опор оканчиваются шипами, на которые надеваются резиновые опоры для контакта с поверхностью. Опоры-башмаки обеспечивают устойчивое сцепление с гладким полом, а шипы – с грунтом. Высота штатива регулируется от 90 до 184 см, в сложенном виде длина штатива – 91 см.

Поперечная растяжка, прикрепленная к средним секциям трипода, в рабочем положении опор штатива располагается горизонтально, определяет размах ног и усиливает конструкцию.

Чехол с прочными ручками и наплечным ремнем для хранения и перевозки штатива входит в комплект. Стенки с мягким уплотнителем амортизируют случайные удары, защищая штатив от повреждения. Чехол застегивается на молнию и способен вместить не только штатив, но и другое дополнительное оборудование.