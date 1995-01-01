Описание

Недорогой видеоштатив для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов, а также для компактных видеокамер: максимальная нагрузка 4 кг. Главной особенностью является 2D головка с жидкостным демпфированием, которое обеспечивает высокую плавность панорамирования и наклона камеры. Головка устанавливается в чашу, что позволяет выровнять положение камеры по горизонту перед началом съемки (при съемке на неровной поверхности). Длинная рукоятка создает хороший рычаг, чтобы управлять движениями камеры без сильного напряжения рук – это также обеспечивает плавные, аккуратные движения. Рукоятку можно установить как под правую, так и под левую руку. Головка выполнена из магниевого сплава.

Ноги штатива сделаны из спаренных алюминиевых трубок диаметром 18 и 14 мм. Угол разведения ног фиксированный, вместе они удерживаются с помощью верхней растяжки. Широкие резиновые наконечники предотвращают скольжение ножек на гладких поверхностях, таких как линолеум или ламинат. В комплекте со штативом идет сумка для хранения и транспортировки.