Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB с каркасом
Код товара : УТ-00075027
Артикул : 28739
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB – четырехцветный световой модификатор оригинальной изогнутой формы, размер отражающей поверхности 60х180см. Beauty Shell 180 SGB легко перенаправляет световой поток от разнообразных источников света, как искусственных, так и естественных. За счет своей формы отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов. Компактный отражатель формирует акцентированное локальное освещение, что делает его подходящим для работы в студии или на пленэре.
Оригинальная изогнутая форма
Особенность отражателя в его изогнутой форме, которая фокусирует падающий свет и создает оригинальное световое пятно на объекте съемки. К примеру при съемке портрета, человек приобретает оригинальный блик в глазах, который делает лицо привлекательным. Поэтому отражатели изогнутой формы популярны у фотографов, снимающих портреты (в том числе свадебные), а также фэшнфотографов и других направлений.
4 цвета (черный/серебристый, белый /золотой) для 4 визуальных эффектов
Два двухсторонних тканевых отражателя предоставляют выбор из четырех цветов (серебристый/черный/белый/золотой) для различных визуальных эффектов. В модификаторе используется качественная ткань с высокой отражающей способностью, которая перенаправляет яркий равномерный световой поток.
Белая отражающая поверхность практически не искажает цветовую температуру источника освещения, а серебристая или золотистая поверхность, делает световой поток более «холодным» или «теплым» соответственно. Черная основа без отражающего слоя может использоваться, как поглощающий экран, чтобы добавить или подчеркнуть тени.
Быстрая сборка и легкая транспортировка
Для сборки каркаса Beauty Shell необходимо предварительно составить две продольные дуги (из средней и двух концевых трубок с фиксаторами), а затем вставить их в карманы тканевого отражателя черного/серебристого цвета. Два поперечных соединительных стержня, вставленных по концам дуг, растягивают полотно основы. Стержни и соединительная планка скрепляются с дугами барашковыми гайками. Отражатель белого/золотого цвета крепится на «липучку» по всему периметру поверх серебристого отражателя.
Детали каркаса изготавливаются из прочного алюминия, что обеспечивает легкость и долговечность одновременно. Сборка отражателя занимает не более пяти минут, также быстро устройство можно разобрать и упаковать в комплектный чехол. Прочный чехол для переноски на молнии разработан специально чтобы поместить все детали комплекта отражателя для легкой транспортировки. Вес отражателя в чехле 2.7 кг, длина чехла 70 см.
Установка на стойку со шпиготом 5/8''
Собранный отражатель с помощью поворотного кронштейна может устанавливается на осветительную стойку, риг или другой держатель со стандартным шпиготом 5/8''. Например, на легкую стойку-треногу Falcon Eyes FEL-1900ST.0. Металлический регулируемый кронштейн поворачивается вверх и вниз в пределах ±90° и надежно фиксируется в горизонтальном, вертикальном и любом промежуточном положении.
Особенности:
- Оригинальная изогнутая форма
- Размер отражатель 60х180 см
- Два двухсторонних тканевых отражателя – 4 цвета (черный/серебристый, белый /золотой) для 4 визуальных эффектов
- Наклонный кронштейн для установки на стандартный шпигот 5/8'' осветительных стоек
- Угол поворота кронштейна ±90°
- Увеличивает распространение света или устраняет ненужные блики
- Легкая сборная алюминиевая конструкция
- Быстрая сборка
- Чехол для транспортировки
Характеристики:
- Размер отражателя: 60 х 180 см
- Длина сумки: 70 см
- Наклон кронштейна: ± 90°
- Диаметр трубы: 22 мм
- Крепежное отверстие: 5/8''
- Цвет отражателя: серебристый / черный, золото / белый
- Материал каркаса: алюминий
- Материал отражателя: полиэстер
- Вес отражателя: 2.2 кг
- Размер упаковки: 700 х 170 х 100 мм
- Вес с упаковкой: 2.7 кг