Описание

Отражатель Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB – четырехцветный световой модификатор оригинальной изогнутой формы, размер отражающей поверхности 60х180см. Beauty Shell 180 SGB легко перенаправляет световой поток от разнообразных источников света, как искусственных, так и естественных. За счет своей формы отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов. Компактный отражатель формирует акцентированное локальное освещение, что делает его подходящим для работы в студии или на пленэре.

Оригинальная изогнутая форма

Особенность отражателя в его изогнутой форме, которая фокусирует падающий свет и создает оригинальное световое пятно на объекте съемки. К примеру при съемке портрета, человек приобретает оригинальный блик в глазах, который делает лицо привлекательным. Поэтому отражатели изогнутой формы популярны у фотографов, снимающих портреты (в том числе свадебные), а также фэшнфотографов и других направлений.

4 цвета (черный/серебристый, белый /золотой) для 4 визуальных эффектов

Два двухсторонних тканевых отражателя предоставляют выбор из четырех цветов (серебристый/черный/белый/золотой) для различных визуальных эффектов. В модификаторе используется качественная ткань с высокой отражающей способностью, которая перенаправляет яркий равномерный световой поток.

Белая отражающая поверхность практически не искажает цветовую температуру источника освещения, а серебристая или золотистая поверхность, делает световой поток более «холодным» или «теплым» соответственно. Черная основа без отражающего слоя может использоваться, как поглощающий экран, чтобы добавить или подчеркнуть тени.

Быстрая сборка и легкая транспортировка

Для сборки каркаса Beauty Shell необходимо предварительно составить две продольные дуги (из средней и двух концевых трубок с фиксаторами), а затем вставить их в карманы тканевого отражателя черного/серебристого цвета. Два поперечных соединительных стержня, вставленных по концам дуг, растягивают полотно основы. Стержни и соединительная планка скрепляются с дугами барашковыми гайками. Отражатель белого/золотого цвета крепится на «липучку» по всему периметру поверх серебристого отражателя.

Детали каркаса изготавливаются из прочного алюминия, что обеспечивает легкость и долговечность одновременно. Сборка отражателя занимает не более пяти минут, также быстро устройство можно разобрать и упаковать в комплектный чехол. Прочный чехол для переноски на молнии разработан специально чтобы поместить все детали комплекта отражателя для легкой транспортировки. Вес отражателя в чехле 2.7 кг, длина чехла 70 см.

Установка на стойку со шпиготом 5/8''

Собранный отражатель с помощью поворотного кронштейна может устанавливается на осветительную стойку, риг или другой держатель со стандартным шпиготом 5/8''. Например, на легкую стойку-треногу Falcon Eyes FEL-1900ST.0. Металлический регулируемый кронштейн поворачивается вверх и вниз в пределах ±90° и надежно фиксируется в горизонтальном, вертикальном и любом промежуточном положении.

Особенности:

Оригинальная изогнутая форма

Размер отражатель 60х180 см

Два двухсторонних тканевых отражателя – 4 цвета (черный/серебристый, белый /золотой) для 4 визуальных эффектов

Наклонный кронштейн для установки на стандартный шпигот 5/8'' осветительных стоек

Угол поворота кронштейна ±90°

Увеличивает распространение света или устраняет ненужные блики

Легкая сборная алюминиевая конструкция

Быстрая сборка

Чехол для транспортировки

Характеристики: