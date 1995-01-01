Tilopa 50L DuraDiamond – большой рюкзак для фототехники и аксессуаров. Это отличный выбор для фотографов, занимающихся туризмом и съемкой под открытым небом: для пейзажистов, натуралистов, travel-фотографов, астрофотографов и так далее. Ключевой особенностью новых рюкзаков f-stop является эксклюзивная ткань DuraDiamond – это очень легкая, прочная и практически водонепроницаемая (более 20 000 мм водного столба) разновидность рип-стоп нейлона. Передняя часть дополнительно усилена вставкой из материала Hypalon, что предотвращает повреждения ткани, когда вы кладете рюкзак на каменистую или асфальтовую поверхность. Рюкзак обладает профессиональной туристической эргономикой: извлекаемая алюминиевая рама, широкий поясной ремень, уплотненные лямки, регулируемая по высоте нагрудная стяжка (со свистком), плотная спинка с вентиляционными каналами, карман для питьевой системы. Отдельные ремни в верхней части лямок регулируют, насколько плотно рюкзак будет прилегать к спине. Tilopa 50L – слишком большой рюкзак для размещения в ручной клади самолета, однако при посадке вы можете вытащить вставную сумку с фототехникой, отправив сам рюкзак в багаж, – таким образом, вы будете уверены, что техника долетит в полной сохранности.

Как и другие рюкзаки от f-stop, Tilopa использует систему сменных вставных чехлов для техники. В данный комплект входит сумка Pro Large Camera Insert высотой 38 см и глубиной 18 см, в которой можно спокойно разместить крупногабаритную оптику, такую как Canon EF 400/2.8, RF 200-800mm, Sony 200-600mm, Nikon Z 180-600mm и так далее. Исключение составляют только самые крупные модели объективов (600mm f/4, 800mm f/5.6) – такие не поместятся. Благодаря большой глубине даже зеркальные камеры с батарейной ручкой помещаются в него вертикально, как и объективы средних размеров (16-35/2.8, 24-70/2.8 и так далее). Это позволяет с легкостью разместить внутри пару камер, несколько объективов, пару вспышек, или же камеру с несколькими объективами + складной квадрокоптер типа DJI Mavic с пультом управления и прочими аксессуарами.

Внутреннее пространство вставной сумки организуется с помощью толстых разделителей на липучках, которые эффективно амортизируют случайные удары. Ячейки также можно прикрыть ремешками на липучках, которые не дадут камере или объективу выпасть наружу, если вы откроете рюкзак в вертикальном положении. Сумку можно полностью закрыть на молнию, вытащить из рюкзака и носить за верхнюю ручку. При использовании чехла Pro Large Camera Insert сверху остается еще приблизительно 1/4 свободного объема для личных вещей: туда поместится, к примеру, сменная одежда или обувь, еда и так далее.

Доступ к технике осуществляется только через спинку, боковых клапанов у данной модели не предусмотрено. Доступ к верхней части рюкзака осуществляется через верхнюю крышку (там сквозной проход до дна рюкзака). На спинке внутри рюкзака сделан удобный органайзер с карманами для карт памяти, запасных батареек, кабелей и прочей мелочевки, там же на спинке расположен уплотненный карман для ноутбука до 16".

С каждого бока симметрично располагается по 2 кармана на молнии: один вертикальный, в который легко влезает литровый термос или бутылка воды, второй горизонтальный, плюс отдельный открытый карман, в котором можно зафиксировать ноги штатива. Большой карман для одежды и тому подобных вещей располагается спереди, а внизу на передней части также присутствует кармашек, в котором можно закрепить штатив. В комплекте с рюкзаком идет пара съемных строп Gatekeeper Straps, которые можно установить в специальные точки крепления по бокам, спереди или в нижней части (всего 22 точки): с их помощью можно зафиксировать штатив, спальный мешок, палатку или другие габаритные вещи. Поясной ремень по бокам прошит стропой типа MOLLE, так что на него тоже можно навесить пару небольших чехлов для аксессуаров. Плечевые лямки совместимы с пряжками для камеры, такими как Peak Design Capture или PGYTECH Beetle.

В комплекте идет отдельный чехол-дождевик, но он потребуется вам только при очень сильных или очень продолжительных дождях – ткань рюкзака сама по себе обладает отличной влагостойкостью. Молнии рюкзака также обладают защитой от влаги, а их язычки выполнены таким образом, что рюкзак можно легко открыть или закрыть даже в толстых зимних перчатках. Большая часть пряжек выполнена из алюминия (сплав 6061 Т6), что обеспечивает высокую надежность и износостойкость.

Tilopa 50L DuraDiamond – отличный выбор для фотографов и видеографов, которым требуется носить с собой много техники (пара камер, квадрокоптер, звуковое оборудование, свет). Благодаря профессиональной эргономике и алюминиевой раме большая часть веса эффективно снимается с плеч и переносится в область таза, поэтому даже при очень большой загрузке (15-20 кг) вы сможете осуществлять длительные пешие переходы. Рюкзак прекрасно подойдет и для опытных фотографов-туристов, его объема будет достаточно для камеры, еды, одежды и прочих вещей, необходимых для походов на 2-3 дня.

Характеристики

Высота: 62.3 см

Ширина: 34.8 см

Глубина: 24.4 см

Вес: 1.9 кг (только рюкзак)

Вставка Pro Large Camera Insert:

Размеры: 38.1 х 29.2 х 17.8 см

Вес: 0.76 кг

Комплектация