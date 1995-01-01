Описание

Lotus 4 Core 28L – самый маленький рюкзак из серии Mountain от f-stop. Он отлично подойдет для однодневных пеших вылазок по городу или на природу с 1-2 камерами и несколькими объективами. Ключевой особенностью является эксклюзивная ткань DuraDiamond – очень легкая, прочная и практически водонепроницаемая (более 20 000 мм водного столба). Рюкзак обладает профессиональной туристической эргономикой: извлекаемая алюминиевая рама, широкий уплотненный поясной ремень, уплотненные лямки, регулируемая по высоте нагрудная стяжка (со свистком), плотная спинка с вентиляционными каналами. Отдельные ремни в верхней части лямок регулируют, насколько сильно рюкзак прилегает к спине. По габаритам рюкзак проходит требования к ручной клади большинства авиаперевозчиков.

Как и другие рюкзаки от f-stop, Lotus 4 Core использует систему сменных вставных чехлов для техники. В данный комплект входит сумка Shallow Medium Camera Insert, которая оптимально подходит для полнокадровых зеркальных или беззеркальных камер (без батарейной ручки). Такие объективы как 70-200/2.8 или 100-400mm входят сюда легко вместе с камерой, отдельно можно размесить 150-600mm от Tamron или Sigma. Shallow Medium является неглубоким чехлом (глубина 12 см), но внутри можно спокойно расположить 1-2 камеры и 2-3 объектива.

Внутреннее пространство организуется с помощью толстых разделителей на липучках, которые надежно защищают хрупкую технику от случайных ударов. Ячейки также можно закрыть сверху ремешками на липучках, которые не дадут камере или объективу выпасть наружу, если вы откроете рюкзак, когда он находится в вертикальном положении. Чехол-вставку можно полностью закрыть на молнию, вытащить из рюкзака и носить за верхнюю ручку, также предусмотрены кольца для крепления плечевого ремня (ремень не входит в комплект). При использовании чехла Shallow Medium верхняя треть объема рюкзака остается свободной для личных вещей: туда поместится, к примеру, сменная одежда, еда или другая техника (например, электронный стабилизатор).

Доступ к технике осуществляется только через спинку, что обеспечивает защиту от уличных краж. Боковых клапанов у данной модели не предусмотрено. Спереди имеется неглубокий карман со специальным отсеком для планшета, по бокам – сетчатые карманы для штатива или бутылки воды, сверху – еще один карман на молнии для разных мелочей.

На поясном ремне также имеется небольшой кармашек для запасных батарей и тому подобных аксессуаров. Пояс прошит стропой типа MOLLE, на него можно навесить дополнительный чехол для объектива, вспышки или других аксессуаров. Плечевые лямки совместимы с пряжками для камеры, такими как Peak Design Capture или PGYTECH Beetle.

Дно рюкзака выполнено из износостойкого и водонепроницаемого материала Hypalon. Молнии рюкзака также обладают защитой от влаги, а их язычки выполнены таким образом, что рюкзак можно легко открыть или закрыть даже в толстых зимних перчатках. Пряжки типа «фастекс» выполнены из пластика.

Lotus 4 Core 28L – отличный выбор для длительных прогулок по городу, вылазок на природу (без ночевки), а также для тех, кто часто летает на самолетах – у большинства авиакомпаний (за исключением лоукостеров) его можно пронести в салон как ручную кладь. Благодаря небольшим размерам он удобен для перемещения по городским улицам и в общественном транспорте. Профессиональная эргономика и использование высококачественных материалов позволяет носить данный рюкзак часами, не испытывая особой усталости или дискомфорта.

Lotus 4 Core 28L выпускается только в черном цвете.

Характеристики

Высота: 58 см

Ширина: 32 см

Глубина: 23 см

Вес: 1.3 кг (только рюкзак)

Вставка Slope Medium:

Ширина: 29.2 см

Высота: 27.9 см

Глубина: 12.7 см

Комплектация