Описание

Ajna 37L DuraDiamond – среднеразмерный рюкзак для фототехники и аксессуаров. Это отличный выбор для фотографов, занимающихся туризмом и съемкой под открытым небом: пейзажистов, астрофотографов, натуралистов и так далее. Ключевой особенностью новых рюкзаков f-stop является эксклюзивная ткань DuraDiamond – очень легкая, прочная и практически водонепроницаемая (более 20 000 мм водного столба). Рюкзак обладает профессиональной туристической эргономикой: интегрированная алюминиевая рама, широкий поясной ремень, уплотненные лямки, регулируемая по высоте нагрудная стяжка (со свистком), плотная спинка с вентиляционными каналами, карман для питьевой системы. Отдельные ремни в верхней части лямок регулируют, насколько сильно рюкзак прилегает к спине. По габаритам рюкзак проходит требования к ручной клади большинства авиаперевозчиков, если не забивать его доверху (высота составляет 60 см, однако верхнюю часть можно примять на несколько сантиметров, чтобы рюкзак вошел в допустимые рамки).

Как и другие рюкзаки от f-stop, Ajna использует систему сменных вставных чехлов для техники. В данный комплект входит чехол Slope Medium, который оптимально подходит для данного рюкзака, если вы не используете слишком большие объективы: 70-200/2.8 или 100-400mm входят сюда легко, даже вместе с камерой, отдельно можно размесить такие объективы как 150-600mm от Tamron или Sigma, но это максимум, Sony 200-600mm, Canon 200-800mm или 400/2.8 сюда уже не войдут. Slope Medium является глубоким чехлом, так что даже зеркальные камеры с батарейной ручкой помещаются в него вертикально, как и объективы средних размеров (16-35/2.8, 24-70/2.8 и так далее). Это позволяет с легкостью разместить внутри 1-2 камеры с 3-5 объективами.

Внутреннее пространство организуется с помощью толстых разделителей на липучках, ячейки также можно закрыть сверху ремешками на липучках, которые не дадут камере или объективу выпасть наружу, если вы откроете рюкзак в вертикальном положении. Чехол можно полностью закрыть на молнию, вытащить из рюкзака и носить за верхнюю ручку. При использовании чехла Slope Medium верхняя треть объема рюкзака остается свободной для личных вещей: туда поместится, к примеру, сменная одежда или обувь, еда и так далее.

Доступ к технике осуществляется только через спинку, боковых клапанов у данной модели не предусмотрено. Рюкзак Ajna 37L не имеет отдельного кармана для ноутбука, однако вы можете положить его через верхний клапан, между спинкой и чехлом Slope Medium – внутрь легко поместится современный тонкий ноутбук с диагональю экрана 13-16".

По бокам рюкзака располагаются сетчатые карманы, в которые легко помещается литровая бутылка воды или ноги штатива. Пару съемных строп Gatekeeper Straps можно установить в специальные точки крепления сбоку, спереди или снизу: с их помощью можно зафиксировать штатив, спальный мешок, палатку или свернутую куртку. По бокам также есть пара неглубоких карманов на молнии, один большой карман расположен спереди, еще один карман располагается сверху и один маленький кармашек есть снизу, на дне. На спинке внутри рюкзака сделан удобный органайзер с карманами для карт памяти, запасных батареек, кабелей и прочей мелочевки. Поясной ремень прошит стропой типа MOLLE, так что на него также можно повесить пару небольших чехлов для аксессуаров. Плечевые лямки совместимы с пряжками для камеры, такими как Peak Design Capture или PGYTECH Beetle. Спереди в нижней части предусмотрен специальный сквозной карман для крепления ледорубов.

В комплекте идет отдельный чехол-дождевик, но он потребуется вам только при очень сильных или очень продолжительных дождях – ткань рюкзака сама по себе обладает отличной влагостойкостью. Молнии рюкзака также обладают защитой от влаги, а их язычки выполнены таким образом, что рюкзак можно легко открыть или закрыть даже в толстых зимних перчатках. Большая часть пряжек выполнена из алюминия (сплав 6061 Т6), что обеспечивает высокую надежность и износостойкость.

Ajna 37L DuraDiamond – отличный выбор для фотографов, часто перемещаются на самолетах (более крупный рюкзак f-stop Tilopa 50L не удастся пронести в салон как ручную кладь). Ajna 37L также хорошо подойдет для пеших вылазок на природу, в том числе с ночевкой.

Характеристики

Высота: 60.6 см

Ширина: 32.7 см

Глубина: 25.8 см

Вес: 1.47 кг (только рюкзак)

Вставка Slope Medium:

Ширина: 29.2 см

Высота: 27.9 см

Глубина: 17.8 ~ 12.7 см

Комплектация