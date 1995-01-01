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Зарядное устройство EOFE EC02, USB-C, 20 Вт, 3A, белое + кабель Lightning 1 м

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Код товара: УТ-00079830 Артикул: EOF-EC02-WT Код товара: УТ-00079830 Артикул: EOF-EC02-WT Компактное сетевое зарядное устройство с выходом USB Type C. Обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов, других мобильных устройств и аксессуаров: максимальная мощность 20 Вт. Присутствуют все необходимые защиты: от короткого замыкания, скачков напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда, перегрева и так далее. Товар не найден Задать вопрос Описание Компактное сетевое зарядное устройство с выходами USB-A и USB-C. Обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов, других мобильных устройств и аксессуаров: максимальная мощность 20 Вт. Присутствуют все необходимые защиты: от короткого замыкания, скачков напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда, перегрева и так далее. Устройство поддерживает стандарты USB Power Delivery и Quick Charge 3.0. Выпускается в белом цвете. В комплекте идет кабель USB-C / Lightning длиной 1 метр. Поставляется в картонной коробке. Входной ток: 100-240В 50/60 Гц 0.8A (макс.)

USB-C выход: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A (20 Вт макс.) Видео Наш обзор

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