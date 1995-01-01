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Зарядное устройство EOFE EC02, USB-C, 20 Вт, 3A, белое + кабель Lightning 1 м

  • EC02, USB-C, 20 Вт, 3A, белое + кабель Lightning 1 м
  • EC02, USB-C, 20 Вт, 3A, белое + кабель Lightning 1 м
  • EC02, USB-C, 20 Вт, 3A, белое + кабель Lightning 1 м
Код товара:УТ-00079830
Артикул:EOF-EC02-WT

Товар не найден

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Описание
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Описание

Компактное сетевое зарядное устройство с выходами USB-A и USB-C. Обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов, других мобильных устройств и аксессуаров: максимальная мощность 20 Вт. Присутствуют все необходимые защиты: от короткого замыкания, скачков напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда, перегрева и так далее.

Устройство поддерживает стандарты USB Power Delivery и Quick Charge 3.0. Выпускается в белом цвете.

В комплекте идет кабель USB-C / Lightning длиной 1 метр.

Поставляется в картонной коробке.

  • Входной ток: 100-240В 50/60 Гц 0.8A (макс.)
  • USB-C выход: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A (20 Вт макс.)