Дата-кабель для зарядки и передачи данных, коннекторы USB Type С, оплетка из ПВХ, материал проводника – медь. Кабель поддерживает быструю зарядку с силой тока до 3А. Обмен данными по стандарту USB 2.0: максимальная скорость передачи 480 Мбит/с. Кабель протестирован на 15000 сгибаний, а штекеры – на 15000 циклов установки в USB гнездо. С EOFE AC21 вы можете быть уверены, этот кабель прослужит вам долго.

Длина кабеля: 1 м.

Выпускается в 2 цветах: черном и белом.