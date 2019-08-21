Фотопленка Lomography Earl Grey 100/36 3-pack

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Код товара: 00000053618 Артикул: F136BW3 Код товара: 00000053618 Артикул: F136BW3 Тип пленки Негативная черно-белая Чувствительность ISO 100 Формат пленки 135 Количество кадров 36 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип пленки Негативная черно-белая Чувствительность ISO 100 Формат пленки 135 Количество кадров 36 Описание Lomography Earl Grey – черно-белая негативная пленка 35-мм формата, ISO 100, 36 кадров. В упаковке 3 катушки. Проявка по стандартному ч/б процессу D-76. DX кодировка отсутствует. Добавьте оригинальности и контраста своим снимкам с помощью этой величественной черно-белой пленки. Панхроматическая эмульсия с мелким зерном.

Высокая плотность и широкий динамический диапазон.

Для достижения наилучших результатов снимайте днем

Отлично подходит для ярких портретов, уличной фотографии, пейзаж Видео Наш обзор

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