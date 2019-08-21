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Фотопленка Lomography Earl Grey 100/36 3-pack

  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
Код товара:00000053618
Артикул:F136BW3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Lomography Earl Grey – черно-белая негативная пленка 35-мм формата, ISO 100, 36 кадров. В упаковке 3 катушки. Проявка по стандартному ч/б процессу D-76. DX кодировка отсутствует.

Добавьте оригинальности и контраста своим снимкам с помощью этой величественной черно-белой пленки.

  • Панхроматическая эмульсия с мелким зерном.
  • Высокая плотность и широкий динамический диапазон.
  • Для достижения наилучших результатов снимайте днем
  • Отлично подходит для ярких портретов, уличной фотографии, пейзаж