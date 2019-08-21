Фотопленка Lomography Earl Grey 100/36 3-pack
Код товара:00000053618
Артикул:F136BW3
Товар не найден
Характеристики
Тип пленкиНегативная черно-белая
Чувствительность ISO100
Формат пленки135
Количество кадров36
Описание
Lomography Earl Grey – черно-белая негативная пленка 35-мм формата, ISO 100, 36 кадров. В упаковке 3 катушки. Проявка по стандартному ч/б процессу D-76. DX кодировка отсутствует.
Добавьте оригинальности и контраста своим снимкам с помощью этой величественной черно-белой пленки.
- Панхроматическая эмульсия с мелким зерном.
- Высокая плотность и широкий динамический диапазон.
- Для достижения наилучших результатов снимайте днем
- Отлично подходит для ярких портретов, уличной фотографии, пейзаж