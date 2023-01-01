Фотопленка Lomography Earl Grey 100/36 3-pack
Код товара : 00000053618
Артикул : F136BW3
2 990 ₽
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Описание
Lomography Earl Grey - черно-белая негативная пленка 35-мм формата, ISO 100, 36 кадров. В упаковке 3 катушки. Проявка по стандартному ч/б процессу D-76. Пленка снята с производства, формальный срок годности истек в 2013 году.