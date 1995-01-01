Внимание: стабилизатор был активирован на территории Китая, поэтому упаковка вскрыта. Это было необходимо, так как активация на территории России сильно затруднена в текущих реалиях.

DJI RS5 – профессиональный электронный стабилизатор, модель 2026 года. Среди основных отличий – увеличенный на 50% крутящий момент моторов, что пригодится при съемке в активном движении, особенно с тяжелыми камерами. Обновлены до 5 поколения алгоритмы стабилизации, а также упрощен перевод камеры из горизонтального положения в вертикальное и обратно: не требуется повторная балансировка. И если у стабилизаторов поколения RS4 ручка тонкой балансировки была только на 1 оси (вперед/назад), то теперь все оси оснащены такой ручкой – очень удобно, тонкая доводка баланса осуществляется вращением рукоятки. Благодаря тефлоновому покрытию кронштейнов при настройке баланса камера скользит по ним идеально плавно и мягко, без больших усилий.

Новый съемный модуль RS Enhanced Intelligent Tracking Module теперь распознает не только людей, но и домашних животных, автомобили и другие объекты, которые вы выделите касанием или рамкой (на сенсорном экране стабилизатора).

Новая электронная рукоятка Briefcase Handle располагает несколькими ключевыми органами управления: кнопкой Rec для начала / остановки записи, кнопкой M для переключения режимов работы стабилизатора и джойстиком. Эти клавиши и джойстик дублируют органы на рукоятке самого стабилизатора для большего удобства работы в разных сценариях.

Из небольших обновлений:

На экран стабилизатора теперь можно вывести шкалу Z-Axis Indicator, которая показывает, насколько плавный у вас шаг: для лучшего качества видео полоска должна оставаться в зеленой зоне.

Примерно на 50% увеличена емкость батарейной рукоятки: с 21 до 33.3 Втч, при этом теперь она поддерживает быструю зарядку до 20В 3А и с ней заряжается за 1 час вместо 2.5 часов. Это было необходимо прежде всего для новых, более тяговитых моторов, общее время работы осталось практически таким же: 14 вместо 12 часов (в режиме ожидания).

Все остальное осталось на уровне RS4, никакие функции не урезали. Дисплей остался таким же (OLED 1.8" сенсорный), управление в целом тоже. Как и прежде, на стабилизатор можно поставить 2 боковые рукоятки, или навесить сбоку более крупный монитор (через универсальный кронштейн на планку НАТО). Также можно снять батарейную рукоятку и поставить стабилизатор на риг (например, Tilta Basic Ring Grip или Advanced Ring Grip) для более комфортного и стабильного хвата. Можно даже поставить камеру со стабилизатором на полноценный автомобильный кран (такой как Tilta Hydra Alien) и управлять ею дистанционно: как с телефона, так и через RSA порт.

В целом, DJI RS5 стал только лучше: более мощные моторы лучше компенсируют сильную тряску при съемке на бегу или, например, из автомобиля на неровной дороге, а в версии Combo добавлено улучшенное отслеживание и новая верхняя рукоятка с органами управления. Компания продолжает держать высокую планку.

Комплектация

Подвес камеры (Gimbal)

Батарейная рукоятка BG33 Battery Grip

Модуль слежения RS Enhanced Intelligent Tracking Module

Верхняя рукоятка с управлением Electronic Briefcase Handle

Рукоятка-тренога

Подпор для объектива

Площадки верхняя и нижняя

Кабель управления камерой USB-C, 30 см

Кабель USB-C, 13 см для модуля слежения

Набор винтов

Стикер с логотипом DJI

Чехол ( Carrying Case)

Характеристики

Порты для аксессуаров

2 порта для аксессуаров серии Ronin (RSA) (совместимы с креплением на планку НАТО)

Монтажное отверстие 1/4"-20

Крепление типа «холодный башмак»

USB-C порт управления камерой

Многофункциональный порт для аксессуаров (USB-C)

Аккумулятор

Модель: BHX715-2150-15.48

Тип: LiPo 4S

Емкость: 2150 мАч, 33,29 Втч

Напряжение: от 11,2 В до 17,8 В

Вход USB: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/3 А

Максимальное время работы в режиме ожидания: около 14 часов

Время зарядки: около 1 часа (адаптер USB PD 65 Вт)

Рекомендуемая температура зарядки: от 5° до 40°C

Подключения

Bluetooth 5.0

Порт зарядки USB-C

Требования к установке приложения Ronin

iOS 14.0 или выше

Android 9.0 или выше

Языки, поддерживаемые сенсорным экраном:

Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, немецкий, французский, корейский, японский, испанский, португальский (Бразилия), русский, тайский

Рабочие характеристики

Протестированная полезная нагрузка: 3 кг

Максимальная скорость управляемого вращения Панорамирование: 360°/с Наклон: 360°/с Вертикальное вращение вокруг оси: 360°/с

Механический диапазон Ось панорамирования: непрерывное вращение на 360° Ось вращения вокруг оси: от -95° до +240° Ось наклона: от -112° до +214°

Блокировка осей: автоматическая

Вертикальная съемка: поддерживается

Механические и электрические характеристики

Рабочая частота: 2,4000-2,4835 ГГц

Мощность передатчика Bluetooth: < 8 дБм

Рабочая температура: от -20° до 45°C

Вес Подвес: Прибл. 1193 г (включая верхнюю и нижнюю быстросъемные площадки и винты) Батарейная рукоятка: около 274 г Рукоятка-тренога: около 149 г Верхняя и нижняя быстросъемные площадки: около 96 г (включая винты)

Размеры В сложенном виде: 247,4×115,7×258,7 мм (Д×Ш×В, без камеры, рукоятки и быстросъемного штатива) В разложенном виде: 223,2×192,2×418,8 мм (Д×Ш×В, включая рукоятку, без камеры и быстросъемного штатива)



Аксессуары

Усовершенствованный интеллектуальный модуль слежения DJI RS

Вес: около 19 г

Размеры: 36,3×17,5×38,2 мм (Д×Ш×В)

Расстояние слежения: 0.5–10 м

Рабочая среда: Освещенность > 20 люкс

Функции жестов: запуск/остановка слежения, запуск/остановка записи, регулировка кадрирования

Потребляемая мощность: около 1 Вт

Рабочая температура: от -10° до 45°C

Способ крепления: Магнитное крепление

Электронная ручка Briefcase Handle