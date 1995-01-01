DJI Osmo Pocket 4P – камера с 3-осевым стабилизирующим подвесом и 2 объективами, обеспечивающими суммарное увеличение до 12х в формате видео или 9х в формате фото. Среди ключевых особенностей: заявлено 17 ступеней динамического диапазона (при записи в D-Log2, только на основную камеру), рапид 4К до 240 кадров/с, интеллектуальное слежение за объектами, бьюти-фильтры и «пленочные» профили изображения, беспроводное сопряжение с современными микрофонными системами DJI, режим 4К веб-камеры, онлайн-трансляции через мобильное приложение и многое другое.

2 камеры для увеличения и портретной съемки

DJI Osmo Pocket 4P оснащен сразу 2 камерами: основная широкоугольная с объективом 20mm* f/2 и матрицей типа 1" (Quad Bayer) и стандартная с объективом 60mm f/1.8 и матрицей 1/1.28". Переключение между камерами дает вам моментальное 3-кратное увеличение, есть и цифровой зум: до 12х при записи видео (суммарно с оптическим). Таким образом, вы сможете без проблем снимать не только близкие, но и достаточно отдаленные объекты. Кроме того, объектив 60mm f/1.8 хорошо подходит для портретной съемки: получается естественное размытие фона без всяких ИИ фильтров. Широкоугольный объектив отлично подходит для записи самого себя в формате селфи: 20мм – это идеальное расстояние, когда в кадр помещаются голова и плечи, но лицо еще визуально не вытягивается перспективными искажениями.

*в 35-мм эквиваленте

Новый сенсор с использованием технологии LOFIC

Матрица основной камеры сделана с использованием технологии LOFIC, то есть специального конденсатора, который принимает на себя большую часть заряда с фотодиода и тем самым в несколько раз увеличивает его максимальную емкость. В результате получается избежать пересвеченных деталей, одновременно сохранив и детали в тенях. А поскольку матрица также использует технологию Quad Bayer (связку из 4 соседних пикселей), она является достаточно малошумной при съемке с недостаточным освещением. Производитель заявляет, что при съемке в логарифмической гамме D-Log2 можно получить 17 ступеней динамического диапазона – впечатляющая цифра. Однако отметим, что съемка в D-Log2 работает только с основной камерой, без возможности использовать зум, а также требует дополнительной обработки (цветокоррекции). Для упрощения обработки DJI предлагает собственные LUT-таблицы в приложениях для мобильных телефонов и планшетов (DJI Mimo) и в программе для ПК (DJI Studio). Эти LUT таблицы позволяют буквально парой нажатий конвертировать изображение из логарифмической в стандартную гамму Rec.709. Они также доступны для загрузки и использования с другими приложениями, такими как DaVinci Resolve, Adobe Premiere и т.д.

Замедленная съемка в 4К 240 кадров/с

240 кадров в секунду – это уже полноценный рапид, позволяющий драматично замедлить воспроизведение в 8 раз без какой-либо потери плавности. Теперь даже самые быстротечные моменты можно разглядеть во всех деталях благодаря разрешению 4К. Обратите внимание, что при этом камера не записывает звук, но это ограничение можно обойти, если использовать внешние микрофоны с записью на внутреннюю память.

Трехосевая механическая стабилизация и интеллектуальное отслеживание

Роботизированный подвес наиболее эффективно показывает себя при съемке в движении: электронной стабилизации телефона обычно хватает при записи стоя, но вот при ходьбе или на бегу она уже перестает справляться. В то же время подвес показывает гораздо лучшие результаты, и вам при этом не требуется тренировать специальный «операторский шаг». Кроме того, подвес позволяет вращать и наклонять камеру как в ручном режиме, так и автоматически, с интеллектуальным распознаванием объектов. Для максимальной цепкости отслеживания Osmo Pocket 4P умеет запоминать лица (регистрация в память), чтобы не сбиваться на посторонних при съемке в многолюдных местах.

Беспроводное подключение микрофонов

DJI Osmo Pocket 4P может напрямую подключаться к таким беспроводным микрофонам как DJI Mic 2, Mic 3, Mic Mini и Mic Mini 2. Подключать к камере ресивер при этом не требуется, что удобно, поскольку USB-C порт остается свободным, если вам нужно, к примеру, подзарядить камеру. Одновременно можно подключить 1 или 2 микрофона. Более того, микрофоны других моделей и других брендов тоже можно без проблем подключить к камере, но для этого уже потребуется физически воткнуть ресивер или кабель в USB-C разъем.

Магнитная лампа заполняющей подсветки

Даже в базовую комплектацию входит специальная лампа, которая примагничивается к подвесу, и поэтому вращается вместе с камерой. Яркость свечения регулируется – в целом ее хватает для подсветки на расстоянии 1-1.5 метра. Сторонние производители также уже выпускают свои варианты ламп для Osmo Pocket 4 / 4P.

Веб-камера и онлайн-трансляции через приложение

DJI Osmo Pocket 4P поддерживает UVC протокол, поэтому ее можно использовать в качестве веб-камеры, при этом поддерживается 4К разрешение и зум, а вот функция слежения за объектами и управление жестами не работают. Если вы находитесь на улице, онлайн-трансляцию в 1080p можно запустить через мобильное приложение DJI Mimo.

Характеристики