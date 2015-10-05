Магнитная революция в съемке от первого лица

Экшн-камера DJI Osmo Nano - ультракомпактное модульное решение для съемки динамичного контента от первого лица. Её ключевое отличие в уникальной двухсторонней магнитной конструкции, которая позволяет мгновенно крепить основной модуль на одежду, аксессуары или специальную док-станцию без зажимов и ремней. Благодаря раздельной архитектуре (легкий съемочный модуль и многофункциональная док-станция с экраном) камера обеспечивает беспрецедентную гибкость для съемки в движении, трансформируясь из классической камеры в незаметный носимый девайс.

Профессиональное качество изображения в любых условиях

В основе камеры лежит современный сенсор формата 1/1.3", обеспечивающий широкий динамический диапазон до 13.5 ступеней. Это позволяет снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду с цветовой глубиной 10-бит и поддержкой профиля D-Log M для максимальной гибкости цветокоррекции. Система стабилизации предлагает два режима: RockSteady 3.0 для плавности и HorizonBalancing, который удерживает горизонт даже при наклоне до 30°. Сверхширокий угол обзора 143° захватывает всё пространство вокруг.

Интеллектуальная конструкция для продолжительной работы

Многофункциональная док-станция Vision Dock оснащена OLED-сенсорным дисплеем для управления, предпросмотра и быстрого экспорта файлов через слот microSD. Система обеспечивает рекордную автономность: в сборе комплект позволяет снимать до 200 минут, а отдельный модуль - до 90 минут. Быстрая зарядка восстанавливает 80% ёмкости аккумулятора камеры за 20 минут. Основной модуль защищён от погружения на глубину до 10 метров, док-станция и камера же имеет рейтинг IPX4 от брызг.

Расширенные возможности для творчества

Прямое подключение двух передатчиков экосистемы DJI OsmoAudio позволяет записывать чистый звук с двух источников одновременно. Умные режимы съемки включают функцию предзаписи (Pre-Rec), циклическую запись и активацию жестами (кивок или касание). Интеграция с приложением DJI Mimo предоставляет доступ к готовым шаблонам монтажа, эффектам Glamour Effects 2.0 и инструментам для синхронизации данных с спортивными часами. Скоростной интерфейс USB 3.1 обеспечивает передачу файлов на скорости до 600 МБ/с.

Продуманная эргономика

Благодаря конструкции с магнитным креплением DJI Osmo Nano легко переключается между форматами съёмки и углами обзора. Дополняет функциональность док-станция Vision Dock, которая не только продлевает время работы, но и оснащена слотом для карт microSD для быстрого переноса отснятого материала со встроенной памяти камеры. А яркий и чёткий OLED-экран позволяет удобно управлять камерой, просматривать кадры в реальном времени, переключать режимы и менять настройки.

Характеристики:

Камера:

Датчик: 1/1,3" CMOS

ISO: Фото и видео: 100–25600

Объектив:

Фокусировка: от 0,35 м до ∞

Диафрагма: f/2.8

Угол обзора: 143°

Выдержка:

Фото: 1/8000–30 с

Видео: 1/8000 с до предела кадров/с

Видео и фото:

Форматы: MP4 (HEVC)

Максимальный битрейт: 120 Мбит/с

Аудио: 48 кГц, 16 бит, AAC

Разрешение видео:

1080p (16:9): 1920х1080@24/25/30/48/50/60 кадров/с

1080p (4:3): 1920х1440@24/25/30/48/50/60 кадров/с

2,7K (16:9): 2688х1512@24/25/30/48/50/60 кадров/с

2,7K (4:3): 2688х2016@24/25/30/48/50/60 кадров/с

4K (16:9): 3840х2160@24/25/30/48/50/60 кадров/с

4K (4:3): 3840х2880@24/25/30/48/50 кадров/с

Фото:

Максимальное разрешение: 6880 х 5160

Форматы: JPEG / RAW

Режимы: одиночный (≈35 Мп), серийная съёмка (до 30 кадров за 3 с), таймер (0,5/1/2/3/5/10 с)

Съемка и режимы:

Стабилизация: RockSteady 3.0, HorizonBalancing

Гиперлапс: 4K/2,7K/1080p@25/30 кадров/с; ускорение х2, х5, х10, х15, х30

Таймлапс: 4K/2,7K/1080p@25/30 кадров/с (интервалы: 0,5–60 мин, продолжительность: 5 мин – ∞)

Предварительная запись: 5/10/15/30 с, 1/2/5 мин

Замедленная съёмка:

1080p: 8х (240 кадров/с), 4х (120 кадров/с)

2,7K: 4х (120 кадров/с)

4K: 4х (120 кадров/с)

Беспроводное соединение:

Дальность передачи (камера - док-станция): 10 м

Bluetooth: камера: BLE 5.1, док-станция Vision: BLE 5.4 (Частоты: 2,400–2,4835 ГГц)

Wi-Fi: диапазоны: 2,400–2,4835 ГГц / 5,725–5,850 ГГц

Батарея и время работы:

Камера + многофункциональная док-станция Vision: 200 мин

Камера: 90 мин

Режим выносливости: непрерывная запись 4K / 60 кадров/с - более 50 мин

Рабочая температура: от -20° до 45° C (от -4° до 113° F)

Температура зарядки: от 5° до 40° C (от 41° до 104° F)

Аккумулятор камеры:

Ёмкость: 530 мАч

Напряжение: 3,85 В

Тип: литий-ионный аккумулятор 1S

Энергия: 2,041 Вт⋅ч

Аккумулятор док-станции Vision:

Ёмкость: 1300 мАч

Напряжение: 3,87 В

Тип: литий-ионный аккумулятор 1S

Энергия: 5,031 Вт⋅ч

Основные характеристики:

Размеры: камера - 57,3 х 29,5 х 28 мм, док-станция Vision - 59,1 х 42,2 х 22,3 мм

Вес: камера - 52 г, док-станция Vision - 72 г

Водонепроницаемость: камера - до 10 м (перед использованием закрутить крышку объектива)

Защита от брызг IPX4: камера и док-станция

Микрофоны: 2 шт.

Поддерживаемые карты: microSD до 1 ТБ

Встроенная память: 128 ГБ

Комплектация: