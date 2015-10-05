Экшн-камера DJI Osmo Nano On-the-Go Combo 128Gb
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Описание
Магнитная революция в съемке от первого лица
Экшн-камера DJI Osmo Nano - ультракомпактное модульное решение для съемки динамичного контента от первого лица. Её ключевое отличие в уникальной двухсторонней магнитной конструкции, которая позволяет мгновенно крепить основной модуль на одежду, аксессуары или специальную док-станцию без зажимов и ремней. Благодаря раздельной архитектуре (легкий съемочный модуль и многофункциональная док-станция с экраном) камера обеспечивает беспрецедентную гибкость для съемки в движении, трансформируясь из классической камеры в незаметный носимый девайс. В комплектацию On-the-Go Combo входит мини-штатив, который можно использовать как монопод для селфи.
Профессиональное качество изображения в любых условиях
В основе камеры лежит современный сенсор формата 1/1.3", обеспечивающий широкий динамический диапазон до 13.5 ступеней. Это позволяет снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду с цветовой глубиной 10-бит и поддержкой профиля D-Log M для максимальной гибкости цветокоррекции. Система стабилизации предлагает два режима: RockSteady 3.0 для плавности и HorizonBalancing, который удерживает горизонт даже при наклоне до 30°. Сверхширокий угол обзора 143° захватывает всё пространство вокруг.
Интеллектуальная конструкция для продолжительной работы
Многофункциональная док-станция Vision Dock оснащена OLED-сенсорным дисплеем для управления, предпросмотра и быстрого экспорта файлов через слот microSD. Система обеспечивает рекордную автономность: в сборе комплект позволяет снимать до 200 минут, а отдельный модуль - до 90 минут. Быстрая зарядка восстанавливает 80% ёмкости аккумулятора камеры за 20 минут. Основной модуль защищён от погружения на глубину до 10 метров, док-станция и камера же имеет рейтинг IPX4 от брызг.
Расширенные возможности для творчества
Прямое подключение двух передатчиков экосистемы DJI OsmoAudio позволяет записывать чистый звук с двух источников одновременно. Умные режимы съемки включают функцию предзаписи (Pre-Rec), циклическую запись и активацию жестами (кивок или касание). Интеграция с приложением DJI Mimo предоставляет доступ к готовым шаблонам монтажа, эффектам Glamour Effects 2.0 и инструментам для синхронизации данных с спортивными часами. Скоростной интерфейс USB 3.1 обеспечивает передачу файлов на скорости до 600 МБ/с.
Продуманная эргономика
Благодаря конструкции с магнитным креплением DJI Osmo Nano легко переключается между форматами съёмки и углами обзора. Дополняет функциональность док-станция Vision Dock, которая не только продлевает время работы, но и оснащена слотом для карт microSD для быстрого переноса отснятого материала со встроенной памяти камеры. А яркий и чёткий OLED-экран позволяет удобно управлять камерой, просматривать кадры в реальном времени, переключать режимы и менять настройки.
Характеристики:
Камера:
- Датчик: 1/1,3" CMOS
- ISO: Фото и видео: 100–25600
Объектив:
- Фокусировка: от 0,35 м до ∞
- Диафрагма: f/2.8
- Угол обзора: 143°
Выдержка:
- Фото: 1/8000–30 с
- Видео: 1/8000 с до предела кадров/с
Видео и фото:
- Форматы: MP4 (HEVC)
- Максимальный битрейт: 120 Мбит/с
- Аудио: 48 кГц, 16 бит, AAC
Разрешение видео:
- 1080p (16:9): 1920х1080@24/25/30/48/50/60 кадров/с
- 1080p (4:3): 1920х1440@24/25/30/48/50/60 кадров/с
- 2,7K (16:9): 2688х1512@24/25/30/48/50/60 кадров/с
- 2,7K (4:3): 2688х2016@24/25/30/48/50/60 кадров/с
- 4K (16:9): 3840х2160@24/25/30/48/50/60 кадров/с
- 4K (4:3): 3840х2880@24/25/30/48/50 кадров/с
Фото:
- Максимальное разрешение: 6880 х 5160
- Форматы: JPEG / RAW
- Режимы: одиночный (≈35 Мп), серийная съёмка (до 30 кадров за 3 с), таймер (0,5/1/2/3/5/10 с)
Съемка и режимы:
- Стабилизация: RockSteady 3.0, HorizonBalancing
- Гиперлапс: 4K/2,7K/1080p@25/30 кадров/с; ускорение х2, х5, х10, х15, х30
- Таймлапс: 4K/2,7K/1080p@25/30 кадров/с (интервалы: 0,5–60 мин, продолжительность: 5 мин – ∞)
- Предварительная запись: 5/10/15/30 с, 1/2/5 мин
Замедленная съёмка:
- 1080p: 8х (240 кадров/с), 4х (120 кадров/с)
- 2,7K: 4х (120 кадров/с)
- 4K: 4х (120 кадров/с)
Беспроводное соединение:
- Дальность передачи (камера - док-станция): 10 м
- Bluetooth: камера: BLE 5.1, док-станция Vision: BLE 5.4 (Частоты: 2,400–2,4835 ГГц)
- Wi-Fi: диапазоны: 2,400–2,4835 ГГц / 5,725–5,850 ГГц
Батарея и время работы:
- Камера + многофункциональная док-станция Vision: 200 мин
- Камера: 90 мин
- Режим выносливости: непрерывная запись 4K / 60 кадров/с - более 50 мин
- Рабочая температура: от -20° до 45° C (от -4° до 113° F)
- Температура зарядки: от 5° до 40° C (от 41° до 104° F)
Аккумулятор камеры:
- Ёмкость: 530 мАч
- Напряжение: 3,85 В
- Тип: литий-ионный аккумулятор 1S
- Энергия: 2,041 Вт⋅ч
Аккумулятор док-станции Vision:
- Ёмкость: 1300 мАч
- Напряжение: 3,87 В
- Тип: литий-ионный аккумулятор 1S
- Энергия: 5,031 Вт⋅ч
Основные характеристики:
- Размеры: камера - 57,3 х 29,5 х 28 мм, док-станция Vision - 59,1 х 42,2 х 22,3 мм
- Вес: камера - 52 г, док-станция Vision - 72 г
- Водонепроницаемость: камера - до 10 м (перед использованием закрутить крышку объектива)
- Защита от брызг IPX4: камера и док-станция
- Микрофоны: 2 шт.
- Поддерживаемые карты: microSD до 1 ТБ
- Встроенная память: 128 ГБ
Комплектация:
- Экшн-камера
- Модуль Vision Dock
- Крепление на козырек
- Магнитный ремень
- Защитный кейс
- Кабель USB Type-C
- Магнитный адаптер
- Мини-штатив