DJI Osmo Mobile 8 – это стабилизатор для смартфонов. Самым важным отличием от предыдущих версий стала поддержка Apple DockKit: теперь владельцы iPhone могут использовать функции слежения за объектом прямо в родном приложении «Камера», а не запускать приложение DJI. Эта возможность есть у моделей iPhone, начиная с 12 (за исключением iPhone SE 3rd gen и iPhone 16e), операционную систему следует обновить до версии iOS 18.5 или выше. Более того, владельцы Apple Watch могут дистанционно управлять стабилизатором со своих умных часов.

Для пользователей Android доступно слежение Active Tracking 7.0 через приложение DJI Mimo (совместимо не со всеми моделями Android, уточняйте заранее). Через это же приложение работает управление жестами, режим интервальной съемки (тайм-лапс), создание панорам из серии кадров, редактирование материала, а также подсказки ShotGuides, которые объяснят, как сделать ваши видео еще лучше.

Второе важное отличие: это панорамное вращение на все 360° – у Osmo Mobile 7 были ограничители.

В остальном отличий нет, это такой же удобный стабилизатор высокого класса, сочетающий в себе все наработки всех последних лет:

Магнитный зажим для телефона – позволяет быстро снять его со стабилизатора, когда нужно ответить на звонок или сообщение

Выдвижная тренога – спрятана прямо в рукоятке, быстро выдвигается и дает возможность поставить на любую ровную поверхность

Телескопическая рукоятка – удлиняется на 21.5 см, когда это необходимо

Боковое колесико – для плавного управления зумом, фокусом и другими функциями

Зарядка телефона от стабилизатора во время работы – снимайте часами

Продвинутые алгоритмы стабилизации от лидеров отрасли

Характеристики

Общие

Размеры В разложенном виде: 288×107×96 мм (Д×Ш×В) В сложенном виде: 190×95×46 мм (Д×Ш×В)

Вес: около 350 г

Удлинитель рукоятки: встроенный телескопический, макс. длина 21.5 мм

Допустимый вес телефона: 170-300 г

Допустимая толщина телефона: 6,9-10 мм

Допустимая ширина телефона: 67-84 мм

Крепления для штатива: есть, гнездо 1/4″-20 UNC

Аккумулятор

Тип: Li-Po 1S, встроенный

Емкость: 3350 мАч (12,06 Втч)

Температура зарядки: от 5° до 40°C

Рабочая температура: от 0° до 40°C

Время работы: примерно 10 часов (в неподвижном положении)

Время зарядки: приблизительно 2,5 часа (зарядное устройство 10 Вт)

Порт зарядки стабилизатора: USB-C

Зарядка телефона: поддерживается

Стабилизатор

Диапазон управления Панорамирование: 360° (неограниченное вращение) Крен: от -67° до 245° Наклон: от -20° до 40°

Механический диапазон Панорамирование: 360° (неограниченное вращение) Крен: от -77° до 255° Наклон: от -224° до 100°

Максимальная угловая скорость вращения: 120°/с

Беспроводной режим

Bluetooth 5.3

Программное обеспечение

Приложение DJI Mimo

Комплектация