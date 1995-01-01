Экшн-камера DJI Osmo Action 6 - флагманская модель, с первой в истории DJI переменной диафрагмой f/2.0–f/4.0 станет надёжным помощником для любителей активного отдыха, спортсменов и профессиональных видеографов. Благодаря своим компактным размерам и лёгкому весу всего 149 г. устройство легко крепится на различные поверхности - шлем, руль, селфи-стик и не создаёт дополнительной нагрузки во время движения.

Чёткость изображения в любых условиях

В основе устройства лежит инновационный сенсор 1/1.1" с крупными пикселями 2.4 мкм, обеспечивающий запись 4K видео с частотой 120 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон 13.5 ступеней сохраняет детали в тенях и светах, а поддержка 10-битного цветового профиля D-Log M открывает широкие возможности для профессиональной цветокоррекции. Специальный режим SuperNight Mode позволяет снимать чистое и детализированное видео в разрешении 4K/60 кадров в секунду даже в условиях практически полного отсутствия освещения.

Идеальная плавность

Камера оснащена усовершенствованной цифровой стабилизацией, предлагающей несколько интеллектуальных режимов. RockSteady 3.0 и 3.0+ эффективно компенсируют сильные вибрации и тряску во время активного движения. HorizonSteady гарантирует идеально ровную линию горизонта даже при вращении камеры на 360 градусов, что идеально для полётов на дроне. Режим Natural Wide сохраняет сверхширокий угол обзора 155°, минимизируя характерные оптические искажения.

Профессиональный звук

Osmo 6 получила значительные улучшения в работе со звуком и теперь поддерживает прямое подключение двух беспроводных передатчиков DJI OsmoAudio™ по протоколу Bluetooth без использования внешнего приёмника. Три встроенных микрофона с продвинутым шумоподавлением и ветрозащитой обеспечивают чистую запись, а умная система автоматически защищает звуковой сигнал от клиппинга. Эта особенность делает её готовым решением для мотоциклетных и спортивных влогов.

Абсолютная готовность к любым вызовам

Конструкция камеры создана для работы в самых суровых условиях. Устройство обладает водонепроницаемостью до 20 метров без дополнительного бокса и до 60 метров с ним. Встроенный датчик автоматически корректирует цветопередачу под водой. Камера стабильно функционирует при температурах до –20 °C, что делает её незаменимым спутником для зимних видов спорта. Мощный аккумулятор ёмкостью 1950 мАч обеспечивает до 4 часов непрерывной записи в разрешении 4K, а технология быстрой зарядки восстанавливает 80% заряда всего за 22 минуты

Два удобных сенсорных экрана

Наличие двух сенсорных дисплеев делает камеру особенно комфортной в использовании. Фронтальный экран с диагональю 1,46 дюйма и плотностью пикселей 331 ppi, обладающий яркостью до 800 кд/м², отлично подходит для селфи и контроля композиции кадра. Задний дисплей размером 2,5 дюйма с разрешением 400x712 пикселей и яркостью до 1000 кд/м² обеспечивает превосходную читаемость даже при сильном солнечном свете.

Мощный сенсор и гибкая настройка диафрагмы

Сердце Osmo Action 6 - современный CMOS-сенсор размером 1/1.1 дюйма, который открывает широкие возможности для творчества. Камера оснащена переменной диафрагмой f/2.0–f/4.0 - это первая такая функция среди экшн-камер DJI. Она позволяет адаптировать устройство к различным условиям освещённости: от тёмных городских улиц до ярко освещённых пейзажей. Угол обзора в 155° и максимальный ISO 51200 в режиме SuperNight гарантируют детализированное изображение с хорошей проработкой как тёмных, так и светлых участков.

Профессиональная фотосъёмка

С Osmo Action 6 вы сможете делать фотографии с разрешением до 7168 x 5376 пикселей. Камера поддерживает форматы JPEG и RAW, а также позволяет вести серийную съёмку - до 30 кадров за 3 секунды. Электронный затвор с выдержкой до 1/8000 с фиксирует даже самые быстрые движения, а цифровой зум до 2x даёт возможность приблизить объект без использования дополнительных аксессуаров.

Видеосъёмка высокого разрешения

Камера способна записывать видео в разрешении до 8K с частотой 30 кадров в секунду в формате 16:9. Также доступны различные режимы съёмки в 4K, 2.7K и Full HD с частотой до 240 кадров в секунду — это позволяет создавать плавные замедленные сцены, динамичные экшн-ролики и вертикальный контент в формате 9:16. Благодаря максимальному битрейту 120 Мбит/с и кодеку HEVC видео получается высокого качества, а файлы эффективно сжимаются.

Разнообразные режимы съёмки

Osmo Action 6 предлагает множество специальных режимов: SuperNight для качественной ночной съёмки, Subject Tracking для автоматического отслеживания объекта в кадре, замедленная съёмка (Slow Motion) с коэффициентом до 8×, а также Hyperlapse и Timelapse с настраиваемыми интервалами и длительностью. Функция Pre-Rec даёт возможность начать запись заранее, чтобы не пропустить важный момент.

Память, время работы и связь

Встроенное хранилище на 64 ГБ (примерно 50 ГБ доступно для пользователя) позволяет вести съёмку без использования внешней карты памяти. Поддержка microSD до 1 ТБ значительно расширяет возможности хранения данных. Аккумулятор ёмкостью 1950 мА·ч обеспечивает до 4 часов записи в оптимальных условиях. Благодаря поддержке Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 камера быстро соединяется с приложением DJI Mimo, что упрощает настройку, предпросмотр и монтаж материалов.

Многофункциональный инструмент для любых задач

DJI Osmo Action 6 Adventure Combo - это универсальная экшн-камера, которая подойдёт для подводной съёмки, зимних видов спорта, мотопоездок и повседневных видео. Благодаря передовому сенсору, переменной диафрагме, усовершенствованной системе стабилизации и широкому набору режимов камера позволяет получать впечатляющие результаты без необходимости сложных настроек и использования дополнительного оборудования.

Характеристики:

Камера:

Матрица: 1/1.1" CMOS

Максимальное разрешение фото: 7168 х 5376

Фотоформаты: JPEG / RAW

Одиночное фото: ≈38 МП

ISO фото: 100–25600

ISO видео: 100–51200

Объектив:

Угол обзора (FOV): 155°

Диафрагма: f/2.0 – f/4.0

Фокус: от 0,2 м до ∞

Съёмка видео:

Видеоформат: MP4 (HEVC)

Максимальный битрейт: 120 Мбит/с

4K - до 120 кадров/сек

2.7K - до 120 кадров/сек

1080p - до 240 кадров/сек

4K Freeform Cropping - 24–60 кадров/сек

Замедленная съёмка: 1080p - 4x / 8x, 2.7K - 4x, 4K - 4x

Стабилизация (EIS): RockSteady 3.0 / RockSteady 3.0+ / HorizonBalancing / HorizonSteady

Суперночной режим: 1080p, 2.7K, 4K - 24–60 кадров/сек

Цифровой зум: до 2х

Поддерживаемые форматы файлов: exFAT

Скорость затвора: видео: 1/8000 с – по частоте кадров, фото: 1/8000 с – 30 с

Питание:

Время работы: до 240 мин

Диапазон рабочих температур: –20℃ … +45℃

Температура зарядки: 5℃ … 40℃

Ёмкость аккумулятора: 1950 мАч

Беспроводное соединение:

Bluetooth: 5.1 Low Energy

Диапазон: 2,400 – 2,4835 ГГц

Мощность: < 13 дБм

Wi-Fi: 2.4 ГГц / 5.1 ГГц / 5.8 ГГц

Протоколы: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)

Физические параметры:

Размеры: 72,8 х 47,2 х 33,1 мм

Вес: 149 г

Водонепроницаемость: без бокса - до 20 м, с боксом - до 60 м

Количество микрофонов: 3 шт

Поддерживаемые карты: microSD до 1 ТБ

Экран задний: 2.5" (400 х 712, 800–1000 нит, 326 ppi)

Экран передний: 1.46" (342 х 342, 800 нит, 331 ppi)

Комплектация: