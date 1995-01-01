DJI Osmo 360 – одна из лучших 360° камер на 2025-2026 годы. Поддержка панорамного 8K 50р видео дает возможность замедлять воспроизведение даже в режиме 8К (у большинства конкурентов 8К доступно только при 30 кадрах/с), большой размер матриц (1/1.1") в сочетании со светосильной оптикой увеличивает динамический диапазон и улучшает съемку при недостаточном освещении. Режим записи 10 бит D-Log M дает гибкость в цветокоррекции на этапе постобработки.

Основные особенности:

Две 1" матрицы квадратного формата, захват на 360° [1]

360° видео 8K 50 кадров/с

170° видео 4К 120 кадров/с

Исключительная производительность при слабом освещении

360° фото 120 Мп.

Магнитная система быстрого крепления Osmo

Прямое подключение микрофона OsmoAudio™ [3]

Емкая батарея: непрерывная запись 8K/30 кадров в секунду в течение 100 мин [2]

Запись в 10 бит и D-Log M гамма

1" сенсоры, светосила f/1.9

Совершенно новый квадратный HDR-сенсор специально разработан для съемки на 360°. Ранее в подобных камерах обычно применялись стандартные сенсоры с соотношением сторон 4:3. Новая матрица с разрешением 4000 х 4000 точек и крупными пикселями (размер отдельного пикселя 2.4 мкм) обеспечивает превосходное качество изображения при меньшем энергопотребление и меньшем нагреве, и все это в сверхкомпактном, легком корпусе камеры. А объективы со светосилой f/1.9 обеспечивают качественную передачу вечерних и ночных сцен. Новый режим SuperNight поднимает яркость изображения, чтобы раскрыть каждый нюанс ночи.

360° видео 8K 50p / 4К 100p

Osmo 360 – первая панорамная камера DJI, предлагающая 360° обзор в формате 8К. 8К в данном случае является не маркетингом, а необходимостью: поскольку запись идет во все стороны одновременно, только разрешение 8К позволяет получить действительно высокую детализацию, приблизительно соответствующую 4К в обычном формате изображения. Благодаря впечатляющему динамическому диапазону в 13.5 ступеней (в режиме D-Log M), она захватывает детали и в темных, и в светлых областях кадра даже в сценах с очень высоким контрастом. Записывая 360 видео со скоростью до 50 кадров в секунду, Osmo 360 устанавливает новый стандарт для камер 360°. А для записи эпичных «слоу-мо» кадров воспользуйтесь режимом 4К 100р в 360° формате – замедление до 4х без потери плавности перехода между кадрами.

360° фото с разрешением 120 Мп.

Заморозьте все окружение одним нажатием. Osmo 360 позволяет делать сверхчеткие 360° фотографии с разрешением до 120 мегапикселей (16K), раскрывая детали с невероятной четкостью. Окунитесь в каждый кадр и испытайте настоящее погружение, как никогда раньше.

10-битная глубина цвета и D-Log M

В каком бы формате вы ни снимали на Osmo 360, 10-битная глубина цвета будет поддерживаться. Переключитесь в режим D-Log M, чтобы разблокировать еще более широкий динамический диапазон, сохраняя больше деталей как в светлых, так и в темных участках – это даст вам большую гибкость при постобработке и откроет безграничные творческие возможности.

Невидимая селфи-палка

Подключите Osmo 360 к невидимой селфи-палке (Invisible Selfie Stick продается отдельно) и наблюдайте, как она сама исчезает из ваших 360° видео – редактирование не требуется. Легко снимайте невероятные виды от третьего лица, как будто за вами следует собственный оператор, всегда готовый запечатлеть каждый эпический момент с идеального ракурса.

Режим «Селфи»

В режиме «Селфи» вы можете не отвлекаться на камеру, выполняя сложные трюки: просто выберите разрешение (4K 60р, 3K 120р или 2K 240р), а камера будет сама следить за тем, чтобы вы всегда оставались в центре кадра (и заодно удалит селфи-палку). Получившееся видео будет сделано сразу не в специальном 360° формате, а в обычном, готовом для отправки на любые платформы, в соцсети.

Съемка с 1 объективом

Запись в формате 360° бывает нужна не всегда. С Osmo 360 вы можете отключить один объектив, чтобы сэкономить энергию батареи и место в памяти, а также без дополнительной обработки получить изображение в формате, который принимает любая онлайн-платформа и любое устройство.

Экшен-камера от первого лица. Снимайте четкие видеоролики 5K 60 кадров/с с широким углом обзора 155°. Переключитесь в режим Boost Video для еще более широкого поля зрения 170° и плавной съемки 4K 120р.

Идеальный компаньон для блогера. Легко переключайтесь между передней и задней линзами, не останавливая запись. Снимайте каждый ракурс на ходу, не теряя темп – так лучшие моменты вашего видеоблога объединятся в один цельный кадр без склеек (доступно при записи в 4К 60р и ниже).

Режим SuperNight также доступен в формате записи одним объективом.

Стриминг. При использовании 1 объектива вы можете транслировать видео онлайн через мобильное приложение DJI Mimo. При этом также поддерживается запись на внутреннюю память и переключение между объективами.

Другие особенности

Компактность и легкость: Osmo 360 легко помещается в ладони, а ее вес составляет всего 183 г – примерно как у вашего телефона.

Аккумулятор высокой емкости: до 100 минут записи в 8К 30р. Возможность быстрой замены батарей: не сбавляйте темп. Батарейный отсек можно запереть на замок для надежности.

Быстрая зарядка: за 12 минут до 50% при использовании USB PD 3.0 зарядных устройств (от 30 Вт и выше).

105 Гб встроенная память: это примерно 1.5 часа записи в 8К 360 формате. Совместимость с картами microSD, если нужно больше.

Быстрая передача данных: Wi-Fi 6.0 (до 90 МБ/с) и USB 3.1 (до 600 МБ/с).

Стереозвук с эффектом погружения. Также поддерживается режим моно и функция подавления шума ветра.

Стабилизация 360° HorizonSteady и RockSteady 3.0: автоматическое выравнивание по горизонту и устранение даже сильной тряски камеры (как во время бега)

Защита IP68: погружение на глубину до 10 метров без подводного бокса

Устойчивость к холоду: даже при -20° С вы сможете записать около 1.5 часов в 8К 30р формате.

Экосистема Osmo и сторонние аксессуары

Osmo 360 имеет такое же магнитное быстросъемное крепление, что и последние камеры серии Osmo Action, а также может использовать батареи Osmo Action Extreme Battery и Osmo Action Extreme Battery Plus (1950 мАч) – очень удобно, если вы используете несколько разных камер одновременно. Резьбовое отверстие 1/4" позволяет легко установить Osmo 360 на широкий ассортимент креплений. В паре с невидимой селфи-палкой и регулируемым быстросъемным адаптером (Adjustable Quick-Release Adapter Mount, продается отдельно) вы сможете легко переключаться между захватывающими 360° снимками и видеоблогингом на 1 объектив.

OsmoAudio. Вы можете напрямую, без приемника, подключить к камере 1 или 2 микрофона DJI (за исключением DJI Mic первого поколения). А при включении функции Built-in Mic Audio Backup, камера продолжит параллельно записывать звук с внутренних микрофонов: для подстраховки и для лучшего захвата звуков окружения. Кроме того, вы можете по Bluetooth подключить такие гарнитуры как Sena 50S, Vimoto V10x, AirPods (3rd gen), AirPods Pro 2 и Huawei FreeBuds 4 (качество звука будет ниже, но гарнитуры Sena или Vimoto удобны для мотоциклистов).

Рукоятка Battery Extension Rod – это ручка, штатив, пульт управления и внешний аккумулятор для Osmo 360 одновременно. Зарядка осуществляется беспроводным способом, через контакты на магнитном креплении.

Маршрут, скорость, пульс и другие показатели можно наложить на видео, если вы используете Apple Watch или спортивные часы / фитнес-трекеры. В случае с Apple все вообще просто: приложение DJI Mimo дружит с Apple Health, а если вы используете часы или велокомпьютеры от Garmin, Suunto, Coros и других производителей, то эти данные нужно сначала выгрузить через их приложения в формате .FIT, а затем загрузить эти файлы в DJI Mimo (вкладка Dashboard).

Приложения DJI Mimo (мобильное) и DJI Studio (для ПК и Mac) – удобные и бесплатные инструменты для обработки, поддерживающие умное отслеживание, Pro фильтры цветовой коррекции, монтаж материала с нескольких камер и так далее. А если вы занимаетесь цветокором и монтажом на профессиональном уровне, доступен специальный плагин для Adobe Premiere.

Примечания

1. Реальная диагональ матриц составляет 1/1.1", но эффективная площадь при записи 360° контента соответствует площади матрицы 1" с соотношением сторон 4:3.

2. Измерения проводились в лабораторных условиях при температуре 25°C во время записи видео 8K 30p 360°, при выключенном Wi-Fi, выключенном управлении жестами, выключенном голосовом управлении, выключенном помощнике редактирования и выключенном экране.

3. Не поддерживается прямое подключение DJI Mic первого поколения.

Характеристики