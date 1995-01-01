Универсальное зарядное устройство Devia Thor Dual USB Port Car Charger устанавливается в гнездо для прикуривателя и подходит для любых устройств, поддерживающих зарядку по USB. Устройство оснащено 2 USB разъемами на 1А и 2.4А, что позволяет заряжать два устройства одновременно. Устройство имеет функцию защиты от перегрузок и короткого замыкания, поэтому ваша техника будет в безопасности. Устройство выполнено в полностью металлическом корпусе. Благодаря острой форме носика оно также может использоваться в качестве аварийного молотка, когда двери заклинило и необходимо разбить боковое стекло автомобиля, отсюда и название – Thor.