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Автомобильное зарядное устройство Devia Thor Dual USB Port Car Charger, золотое

  • Thor Dual USB Port Car Charger, автомобильное зарядное устройство, цвет Champagne Gold
  • Thor Dual USB Port Car Charger, автомобильное зарядное устройство, цвет Champagne Gold
  • Thor Dual USB Port Car Charger, автомобильное зарядное устройство, цвет Champagne Gold
  • Thor Dual USB Port Car Charger, автомобильное зарядное устройство, цвет Champagne Gold
  • Thor Dual USB Port Car Charger, автомобильное зарядное устройство, цвет Champagne Gold
Код товара:УТ-00068052
Артикул:6952897995287

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальное зарядное устройство Devia Thor Dual USB Port Car Charger устанавливается в гнездо для прикуривателя и подходит для любых устройств, поддерживающих зарядку по USB. Устройство оснащено 2 USB разъемами на 1А и 2.4А, что позволяет заряжать два устройства одновременно. Устройство имеет функцию защиты от перегрузок и короткого замыкания, поэтому ваша техника будет в безопасности. Устройство выполнено в полностью металлическом корпусе. Благодаря острой форме носика оно также может использоваться в качестве аварийного молотка, когда двери заклинило и необходимо разбить боковое стекло автомобиля, отсюда и название – Thor.

Размеры: 63 х 33 мм
Вес: 52 г
Материалы: алюминий, нержавеющая сталь