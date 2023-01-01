Кабель Devia Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый
Код товара : УТ-00059329
Артикул : 6938595326844
12%
1 090 ₽
970 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.070
Описание
Кабель Devia Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable позволяет одновременно заряжать ваш iPhone и смарт-часы Apple Watch. Данный кабель поддерживает только медленную зарядку телефона током 5В 1А, благодаря чему ресурс батареи сохраняется дольше. Внимание: не поддерживает Apple Watch 4 и 5 серии. Силиконовая оплетка, длина кабеля 1.2 м.