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Кабель Devia Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый

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Код товара: УТ-00059329 Артикул: 6938595326844 Код товара: УТ-00059329 Артикул: 6938595326844 Разъем кабеля Lightning, USB тип А Вес (брутто), кг 0.070 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля Lightning, USB тип А Вес (брутто), кг 0.070 Описание Кабель Devia Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable позволяет одновременно заряжать ваш iPhone и смарт-часы Apple Watch. Данный кабель поддерживает только медленную зарядку телефона током 5В 1А, благодаря чему ресурс батареи сохраняется дольше. Внимание: не поддерживает Apple Watch 4 и 5 серии. Силиконовая оплетка, длина кабеля 1.2 м. Видео Наш обзор

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