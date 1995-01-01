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Кабель Devia Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый

  • Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый
  • Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый
  • Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый
  • Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый
  • Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable, белый
Код товара:УТ-00059329
Артикул:6938595326844

Товар не найден

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Описание
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Описание

Кабель Devia Smart Series 2 in 1 Apple Watch Charging Cable позволяет одновременно заряжать ваш iPhone и смарт-часы Apple Watch. Данный кабель поддерживает только медленную зарядку телефона током 5В 1А, благодаря чему ресурс батареи сохраняется дольше. Внимание: не поддерживает Apple Watch 4 и 5 серии. Силиконовая оплетка, длина кабеля 1.2 м.