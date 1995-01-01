Карта памяти Transcend CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)

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Код товара: 00000049021 Артикул: TS8GCF133 Код товара: 00000049021 Артикул: TS8GCF133 Объем памяти (Гб) 8 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Объем памяти (Гб) 8 Описание Карта памяти типа CompactFlash. Объем 8 Гб, скорость чтения: до 30 Мбайт/с, скорость записи: до 20 Мбайт/с. Использование чипов флэш-памяти MLC NAND обеспечивает высокую надежность и сохранность данных. Отличная устойчивость к перепадам температур (от -25° до 85°C) и высокая износоустойчивость гарантируют стабильную работу карты памяти в любых условиях съемки. Карта поддерживает двухканальный режим обмена информацией, а также стандарт UDMA mode 4. Технология ECC (Error Correcting Code) контролирует информационный поток и исправляет возможные ошибки при передаче данных. Объем карты памяти: 8 Гб

Тип Flash памяти: память типа MLC

Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В

Скорость чтения данных: до 30 МБ/с

Скорость записи данных: до 20 МБ/с

Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA

Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм

42.8 x 36.4 x 3.3 мм Вес 11.4 г

11.4 г Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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