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Карта памяти Transcend CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)

  • CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)
  • CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)
  • CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)
  • CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)
  • CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)
  • CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)
  • CompactFlash 8GB 133x Ultra Speed (TS8GCF133)
Код товара:00000049021
Артикул:TS8GCF133

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карта памяти типа CompactFlash. Объем 8 Гб, скорость чтения: до 30 Мбайт/с, скорость записи: до 20 Мбайт/с. Использование чипов флэш-памяти MLC NAND обеспечивает высокую надежность и сохранность данных. Отличная устойчивость к перепадам температур (от -25° до 85°C) и высокая износоустойчивость гарантируют стабильную работу карты памяти в любых условиях съемки. Карта поддерживает двухканальный режим обмена информацией, а также стандарт UDMA mode 4. Технология ECC (Error Correcting Code) контролирует информационный поток и исправляет возможные ошибки при передаче данных.

  • Объем карты памяти: 8 Гб
  • Тип Flash памяти: память типа MLC
  • Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В
  • Скорость чтения данных: до 30 МБ/с
  • Скорость записи данных: до 20 МБ/с
  • Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
  • Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм
  • Вес 11.4 г
  • Страна-производитель: Китай