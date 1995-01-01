Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 133x Ultra Speed (TS32GCF133)
Код товара:00000050530
Артикул:TS32GCF133
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)32
Тип карты памятиCompactFlash
Описание
Карта памяти типа CompactFlash. Объем 32 Гб, скорость чтения: до 50 Мбайт/с, скорость записи: до 20 Мбайт/с. Использование чипов флэш-памяти MLC NAND обеспечивает высокую надежность и сохранность данных. Отличная устойчивость к перепадам температур (от -25° до 85°C) и высокая износоустойчивость гарантируют стабильную работу карты памяти в любых условиях съемки. Карта поддерживает двухканальный режим обмена информацией, а также стандарт UDMA mode 4. Технология ECC (Error Correcting Code) контролирует информационный поток и исправляет возможные ошибки при передаче данных.
- Объем карты памяти: 32 Гб
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Тип Flash памяти: память типа MLC
- Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В
- Скорость чтения данных: до 50 МБ/с
- Скорость записи данных: до 20 МБ/с
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Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
- Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм
- Вес 11.4 г
- Страна-производитель: Китай