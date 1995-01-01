Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 133x Ultra Speed (TS32GCF133)

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Код товара: 00000050530 Артикул: TS32GCF133 Код товара: 00000050530 Артикул: TS32GCF133 Объем памяти (Гб) 32 Тип карты памяти CompactFlash Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Объем памяти (Гб) 32 Тип карты памяти CompactFlash Описание Карта памяти типа CompactFlash. Объем 32 Гб, скорость чтения: до 50 Мбайт/с, скорость записи: до 20 Мбайт/с. Использование чипов флэш-памяти MLC NAND обеспечивает высокую надежность и сохранность данных. Отличная устойчивость к перепадам температур (от -25° до 85°C) и высокая износоустойчивость гарантируют стабильную работу карты памяти в любых условиях съемки. Карта поддерживает двухканальный режим обмена информацией, а также стандарт UDMA mode 4. Технология ECC (Error Correcting Code) контролирует информационный поток и исправляет возможные ошибки при передаче данных. Объем карты памяти: 32 Гб

Тип Flash памяти: память типа MLC

Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В

Скорость чтения данных: до 50 МБ/с

Скорость записи данных: до 20 МБ/с

Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA

Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм

42.8 x 36.4 x 3.3 мм Вес 11.4 г

11.4 г Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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