Карта памяти Sony CFexpress Type A 240GB Tough, R1800 / W1700
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Описание
Sony CEAG240T - сверхскоростная карта памяти CFexpress Type A профессиональной серии TOUGH. Благодаря переходу на современный интерфейс PCIe Gen 4.0, обновленная линейка карт TOUGH CFexpress 4.0 обеспечивает прирост производительности до 2.4 раз по сравнению с картами прошлого поколения. Максимальная скорость чтения: до 1800 МБ/с, а скорость записи: до 1700 МБ/с. Объём памяти: 240 Гб.
Карта сертифицирована по стандарту Video Performance Guarantee 400 (VPG400). Это означает, что скорость записи никогда не падает ниже 400 МБ/с, полностью исключая пропуск кадров (dropped frames) при записи тяжелого видео в форматах 4K и 8K с максимальным битрейтом.
Высокая скорость работы
Благодаря шине PCIe Gen 4 максимальная скорость чтения карты памяти составляет 1800 МБ/с, а максимальная скорость записи - 1700 МБ/с, что в 2,4 раза быстрее, чем у предыдущей модели. Карта памяти идеально подходит для ресурсоёмких рабочих процессов, помогая оптимизировать и повысить производительность как в полевых условиях, так и в процессе постобработки.
Прочная конструкция
Благодаря уникальной конструкции карты памяти TOUGH от Sony в десять раз устойчивее к изгибам, чем стандарт CFexpress Type A, а её дополнительная жёсткость протестирована при нагрузке в 150 ньютонов. Карта памяти TOUGH позволяет выдерживать падение с высоты 7.5 метров.
Класс защиты IP57
Карта памяти TOUGH будет работать при экстремальных температурах, под воздействием рентгеновских лучей, электростатических полей и интенсивного ультрафиолетового излучения. Благодаря классу защиты IP57 карта защищена от пыли и влаги и идеально подходит для использования вне помещений.
Восстановление потерянных файлов
Если что-то пойдёт не так, вы сможете избежать катастрофы, если скачаете программу Memory Card File Rescue для карт памяти Sony. Бесплатная программа может восстановить случайно удалённые файлы, а также повреждённые фотографии и видео в распространённых форматах.
Характеристики:
- Объём памяти: 240 Гб
- Форм-фактор: CFexpress Type A
- Скорость чтения: до 1800 МБ/с
- Скорость записи: до 1700 МБ/с
- Интерфейс: PCIe Gen4 x1
- Рабочая температура: от -12 °C до 72 °C
- Температура хранения: от -20 °C до 85 °C
- Класс видеопроизводительности: VPG400
- Физический размер: 20 х 28 х 2.8 мм