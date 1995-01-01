Sony CEAG1920T - сверхскоростная карта памяти CFexpress Type A профессиональной серии TOUGH. Благодаря переходу на современный интерфейс PCIe Gen 4.0, обновленная линейка карт TOUGH CFexpress 4.0 обеспечивает прирост производительности до 2.4 раз по сравнению с картами прошлого поколения. Максимальная скорость чтения: до 1800 МБ/с, а скорость записи: до 1700 МБ/с. Объём памяти: 1920 Гб.

Карта сертифицирована по стандарту Video Performance Guarantee 400 (VPG400). Это означает, что скорость записи никогда не падает ниже 400 МБ/с, полностью исключая пропуск кадров (dropped frames) при записи тяжелого видео в форматах 4K и 8K с максимальным битрейтом.

Высокая скорость работы

Благодаря шине PCIe Gen 4 максимальная скорость чтения карты памяти составляет 1800 МБ/с, а максимальная скорость записи - 1700 МБ/с, что в 2,4 раза быстрее, чем у предыдущей модели. Карта памяти идеально подходит для ресурсоёмких рабочих процессов, помогая оптимизировать и повысить производительность как в полевых условиях, так и в процессе постобработки.

Прочная конструкция

Благодаря уникальной конструкции карты памяти TOUGH от Sony в десять раз устойчивее к изгибам, чем стандарт CFexpress Type A, а её дополнительная жёсткость протестирована при нагрузке в 150 ньютонов. Карта памяти TOUGH позволяет выдерживать падение с высоты 7.5 метров.

Класс защиты IP57

Карта памяти TOUGH будет работать при экстремальных температурах, под воздействием рентгеновских лучей, электростатических полей и интенсивного ультрафиолетового излучения. Благодаря классу защиты IP57 карта защищена от пыли и влаги и идеально подходит для использования вне помещений.

Восстановление потерянных файлов

Если что-то пойдёт не так, вы сможете избежать катастрофы, если скачаете программу Memory Card File Rescue для карт памяти Sony. Бесплатная программа может восстановить случайно удалённые файлы, а также повреждённые фотографии и видео в распространённых форматах.

Характеристики: