Описание

Компактная профессиональная 4K-видеокамера

Создавайте материалы 4K UHD или Full HD благодаря 1/2.3-дюймовому датчику 4K CMOS и процессору обработки изображений DIGIC DV6. Супердискретизированная обработка HD позволяет получать изображения Full HD с повышенной детализацией, так как 4К изображение сжимается в формате «4 к 1» без пропуска пикселей.

Объектив 4K с 20-кратным оптическим зумом

Объектив Canon с 20-кратным оптическим трансфокатором обеспечивает фокусное расстояние от 29.3 до 612 мм (эквивалент для 35-мм пленки). Встроенный оптический стабилизатор с высокой эффективностью компенсирует дрожание и колебания камеры по 5 осям. Скругленная 8-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке при съемке на максимальных значениях (f/1.8 - f/2.8, в зависимости от фокусного расстояния)

Быстрая и точная фокусировка с распознаванием лиц

Регулируемая скорость фокусировки и усовершенствованная гибридная система автофокусировки обеспечивают быструю и точную фокусировку. Используйте 3.5-дюймовый ЖК-дисплей для настройки фокусировки, касаясь нужной точки на экране. Доступна автофокусировка с распознаванием и отслеживанием лиц, а также ручная фокусировка с помощью кольца на объективе.

Гибкие возможности записи благодаря XF-AVC и MP4

Выберите формат записи: XF-AVC или MP4. Записывайте в XF-AVC 4K UHD 160 Мбит/с 25P, а также Full HD 45 Мбит/с 50P/50i/25P. Для экономии памяти также доступны режимы MP4 4K 150 Мбит/с 25P и Full HD 35 Мбит/с или 17 Мбит/с 50P/25P.

Профессиональные возможности

Для профессиональной съемки используйте замедленную запись в режиме Full HD с замедлением 0,5x или ускоренную запись 4K/Full HD с ускорением до 1200x. Привести цветопередачу в соответствие с другими камерами Canon можно через меню пользовательских настроек изображения.

Встроенный ND фильтр

Встроенный ND фильтр переменной плотности с автоматическим или ручным управлением позволяет использовать длительные выдержки при ярком дневном освещении, избегая снижения контрастности изображения из дифракции (при закрытых значениях диафрагмы). При необходимости вы также можете использовать внешние светофильтры диаметров 58 мм.

Режим инфракрасной съемки

Снимайте видео высокого качества при тусклом свете или его полном отсутствии.

2 слота для карт памяти формата SD

Параллельная или эстафетная запись с возможностью горячей замены карточек.

4-канальный звук

2 XLR аудиовхода на съемной рукоятке + встроенный стереомикрофон могут работать одновременно, что дает 4 канала аудио.

Прямая трансляция и другие возможности

Транслируйте видео в формате HD через UVC1 на компьютере или добавляйте метку даты и времени с записью в экранное меню.

1 Аудиовыход через USB не поддерживается

On-Screen Display (OSD) Recording - штамп времени и даты

Впервые для линейки XA камер Canon появилась возможность вписывания служебной информации прямо в итоговый ролик. Такие параметры как дата, время, таймкод и другие могут быть буквально «впечатаны» в изображение, что может быть важно для документирования в доказательных, судебно-следственных целях и тому подобных задач.