Дистанционное управление вспышкой одним движением

Создавайте фотографии нового уровня, используя передатчик Speedlite ST-E10 с совместимыми камерами для дистанционного управления вспышками. Это компактное и универсальное устройство станет недорогим решением для синхронизации и управления несколькими вспышками Speedlite, что позволит вам создавать более качественные и творческие конфигурации освещения.

Сверхкомпактный дизайн

Легкий и незаметный передатчик Speedlite ST-E10 получает питание напрямую через многофункциональную площадку совместимой камеры, открывая для вас целый мир творческого применения дополнительных источников света.

Передовое беспроводное управление вспышками

Управляйте сразу 15 вспышками Speedlite на расстоянии до 30 метров даже на улице. Радиочастотное управление на частоте 2,4 ГГц обеспечивает надежное срабатывание вспышек, а также поддержку синхронизации по второй шторке и выбор мощности от максимальной до 1/81921.

Простое управление через меню камеры

Нажмите кнопку MENU на передатчике Speedlite ST-E10, чтобы отобразить меню настроек Speedlite на ЖК-экране камеры, где можно легко и быстро настроить параметры освещения.

Прочный, защищен от непогоды

Передатчик Speedlite ST-E10 предлагает защиту от атмосферных воздействий на уровне новейших вспышек Speedlite, что обеспечивает его надежность и долговечность даже при работе в самых экстремальных условиях.

Управление из приложения Camera Connect

Получите еще большую свободу творчества, используя приложение Canon Camera Connect для дистанционного управления передатчиком Speedlite ST-E10, когда у вас нет возможности обратиться к меню камеры.

Основные особенности