Фотопринтер Canon Selphy Square QX10, черный (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097472 Артикул: б/у-НМ 2026-09-21/1 Код товара: УТ-00097472 Артикул: б/у-НМ 2026-09-21/1 Canon Selphy Square QX10, черный Код товара: УТ-00097472 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 280190004307

Комплектация: заводская комплектация

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Canon Selphy Square QX10, черный Код товара: УТ-00097472 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 280190004307

Комплектация: заводская комплектация

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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