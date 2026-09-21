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Фотопринтер Canon Selphy Square QX10, черный (состояние 5) (б/у)

  • Selphy Square QX10, черный (состояние 5)
  • Selphy Square QX10, черный (состояние 5)
  • Selphy Square QX10, черный (состояние 5)
  • Selphy Square QX10, черный (состояние 5)
  • Selphy Square QX10, черный (состояние 5)
  • Selphy Square QX10, черный (состояние 5)
  • Selphy Square QX10, черный (состояние 5)
Код товара:УТ-00097472
Артикул:б/у-НМ 2026-09-21/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Canon Selphy Square QX10, черный

Код товара: УТ-00097472

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 280190004307
Комплектация: заводская комплектация
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.