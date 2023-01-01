Описание

Быстрая печать красивых фотографий

Создавайте яркие фотографии лабораторного качества с цветовым пространством 16.7 млн цветов. Технология быстрой сублимационной печати позволяет создавать отпечаток формата 10х15 см за 41 секунду.

Долговечные отпечатки

Благодаря специальному защитному покрытию печатные фотографии прослужат вам до 100 лет1 при хранении в альбоме. Они также устойчивы к воде, царапинам и отпечаткам пальцев.

В нужном вам формате

Печатайте великолепные яркие изображения в разных форматах — от открытки (100 x 148 мм) до небольших наклеек (22 x 17.3 мм) — это идеальный вариант для фотоальбомов, рукоделия и подарков.

Удобное беспроводное управление

Печатайте с мобильных устройств по беспроводной сети через приложение SELPHY Photo Layout. Создавайте персонализированные открытки, добавляйте к ним стикеры, фильтры и орнаменты, а затем отправляйте ссылки в виде распечатанных QR-кодов.

Экономия пространства и стильный дизайн

Благодаря его компактному размеру Selphy CP1500 не занимает много места дома. Его также можно взять с собой на вечеринку или использовать в организации праздничного мероприятия: гости делают селфи и сразу же распечатывают их с телефона. Благодаря большому ЖК-экрану фотографии можно печатать с устройств, не имеющих собственного дисплея: например, с карт памяти или USB-флешек.

Выполняйте подключение удобным для вас способом

Используйте беспроводное Wi-Fi подключение или подключение через USB-C для печати с мобильных устройств, компьютеров, камер,2 USB-накопителей и переносных жестких дисков. Встроенный карт-ридер также позволяет печатать напрямую с карт памяти SD, SDHD и SDXC.

1 При хранении в альбоме. На основании ускоренного тестирования, при температуре 23 °C и влажности 50%.

2 PictBridge-совместимые камеры.

Расходные материалы