Идеальный объектив для начинающих

Запечатлейте жизнь во всем ее великолепии с помощью компактного зум-объектива APS-C для камер серии EOS R, который имеет диапазон зумирования 29–72 мм (эквивалент для 35-мм пленки). Он идеально подходит для съемки путешествий, семейных приключений или даже для ведения видеоблога.

Четкая, уверенная фото- и видеосъемка с рук

Не беспокойтесь о необходимости использования вспышки, если есть стабилизация изображения, эквивалентная 4 ступеням экспозиции. Этот объектив оснащен еще большей компенсацией при использовании с совместимыми камерами для создания четких снимков.

Плавная и тихая фокусировка с творческим управлением

Мотор STM обеспечивает плавную, бесшумную и точную фокусировку, а круглая 7-лепестковая диафрагма f/4.5-6.3 идеально подходит для создания художественных эффектов размытия — «боке».

Экспериментируйте с ручной фокусировкой

Используйте ручной режим и снимайте крупным планом с помощью большего увеличения в режиме ручной фокусировки. Это идеальное решение для съемки объектов с великолепной детализацией, которое позволяет приблизить изображение до 15 см с увеличением 0,25x.

Легкий, компактный — идеально подходит для ежедневного использования

Общий вес объектива RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM и беззеркальной камеры EOS R APS-C значительно меньше по сравнению с аналогичной цифровой зеркальной камерой. Благодаря меньшему весу его можно использовать дольше, не упустив ни одного момента.

Можно ли использовать этот объектив со всеми камерами EOS?

Его можно установить на все камеры серии EOS R, оснащенные байонетом RF. Однако при установке на полнокадровой камере EOS R изображение будет обрезано от центра экрана съемки до эквивалентного размера APS-C.

Что означает буква «S» в объективе RF-S?

Буква «S» в RF-S означает малый круг изображения. Представляет охват датчика изображения APS-C, который меньше, чем полнокадровый датчик.

Где находятся все переключатели на объективе для управления стабилизацией и ручной фокусировкой?

Для упрощения проектирования и обслуживания небольшого и легкого объектива переключатели AF/MF, выбора фокусировки/управления и включения/выключения стабилизатора изображения перемещены в камеру.

Что представляет собой механизм складывания в объективе RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM?

Механизм складывания объектива позволяет задвинуть объектив и заблокировать его, просто повернув кольцо зумирования без использования переключателя. Благодаря этой функции RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM идеально подходит для путешествий, так как он занимает мало места, когда не используется. Когда объектив сложен, группа линз находится в сложенном положении (когда индикатор зумирования совмещен с индикатором объектива в сложенном положении) с помощью механического щелчкового механизма складывания объектива. Объектив переключается между состояниями съемки и складывания с помощью простого поворота кольца зумирования. Его нельзя использовать для съемки, когда он полностью сложен. Для съемки изображений просто поверните кольцо зумирования в положение готовности к съемке.