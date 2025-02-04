Объектив Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM
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Характеристики
Описание
Больше, чем просто потрясающие портреты
Создавайте портреты более высокого уровня с этим компактным и легким фикс-объективом RF, который позволит запечатлеть объекты в деталях и реализовать ваши творческие задумки.
Идеальный объектив для портретной съемки
Фокусное расстояние 85 мм и широкая диафрагма f/2 делают этот объектив идеальным выбором для создания красивых и элегантных портретов с мягким размытием фона.
Всегда потрясающие снимки
Крепление RF обеспечивает максимальное быстродействие объектива и высокий уровень детализации, а встроенный профиль цифровой оптимизации (DLO) обеспечит эффективное взаимодействие объектива и камеры.
Снимайте крупным планом
Фокусируйтесь на объектах на расстоянии от 35 см, используйте макроувеличение 0,5x и делайте акцент на мельчайших деталях, не теряя четкости по краям кадра, благодаря возможности использовать минимальную диафрагму f/29.
Быстрый, стильный и бесшумный
Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления на объективе дает возможность эффективно управлять настройками. 9-лепестковая диафрагма позволит без труда создавать мягкое размытие в областях вне фокуса.
Компактный и легкий
Этот компактный объектив размером всего 78x90,5 мм и весом 500 г позволит вам реализовывать творческие идеи, где бы вы ни находились.