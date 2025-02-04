Больше, чем просто потрясающие портреты

Создавайте портреты более высокого уровня с этим компактным и легким фикс-объективом RF, который позволит запечатлеть объекты в деталях и реализовать ваши творческие задумки.

Идеальный объектив для портретной съемки

Фокусное расстояние 85 мм и широкая диафрагма f/2 делают этот объектив идеальным выбором для создания красивых и элегантных портретов с мягким размытием фона.

Всегда потрясающие снимки

Крепление RF обеспечивает максимальное быстродействие объектива и высокий уровень детализации, а встроенный профиль цифровой оптимизации (DLO) обеспечит эффективное взаимодействие объектива и камеры.

Снимайте крупным планом

Фокусируйтесь на объектах на расстоянии от 35 см, используйте макроувеличение 0,5x и делайте акцент на мельчайших деталях, не теряя четкости по краям кадра, благодаря возможности использовать минимальную диафрагму f/29.

Быстрый, стильный и бесшумный

Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления на объективе дает возможность эффективно управлять настройками. 9-лепестковая диафрагма позволит без труда создавать мягкое размытие в областях вне фокуса.

Компактный и легкий

Этот компактный объектив размером всего 78x90,5 мм и весом 500 г позволит вам реализовывать творческие идеи, где бы вы ни находились.