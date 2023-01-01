Объектив Canon RF 85mm f/1.2 L USM
Код товара : УТ-00066414
Артикул : @ 3447C005
319 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.85 м
Угол поля зрения
24º, 16º, 28º 30' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
13 элементов в 9 группах (1 асферический, 1 со сверхнизким коэффициентом дисперсии UD, 1 с увеличенной рефракцией в синем спектре BR)
Физические характеристики
Вес
1195 г
Размеры товара
103.2 х 117.3 мм
Комплектация
Комплектация
объектив, крышки передняя и задняя, бленда ET-89, чехол LP1424
Описание
Идеальный объектив для портретной съемки с невероятной детализацией. Благодаря усовершенствованной конструкции объектива и инновационным оптическим компонентам Canon RF 85mm F1.2L USM обеспечивает превосходное оптическое качество и является идеальным портретным объективом для создания изображений профессионального уровня.
Идеальное фокусное расстояние для портретов
RF 85mm F1.2L USM — это идеальный короткофокусный телеобъектив для создания красивых портретов, позволяющий получать элегантные снимки с естественной перспективой и высоким уровнем детализации.
Высокая светосила и превосходное оптическое качество
Благодаря большой диафрагме F/1.2 объектив отлично подходит для съемки в условиях слабого освещения, обеспечивая невероятную резкость и красивый художественный эффект боке без потери качества изображения.
Усовершенствованные элементы и покрытия объектива
В объективе используется преломляющая оптика синего спектра (BR), которая компенсирует цветовые аберрации, а также шлифованная асферическая линза, устраняющая сферические аберрации, неизбежно возникающие при работе с максимальной диафрагмой.
Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий
Качество сборки этого объектива соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивают защиту от влаги, пыли и царапин.
Быстрый ультразвуковой мотор и кольцо управления на объективе
Благодаря быстрому взаимодействию посредством крепления RF объектив RF 85mm F1.2L USM быстро фокусируется на объекте, а кольцо управления позволяет с удобством настраивать один из основных параметров съемки.
Объектив отлично подходит для следующих сюжетов:
Портреты
Фокусируйтесь при малой глубине резкости для создания четких кадров с высокой детализацией и объемных портретов благодаря уникальной оптической конструкции, инновационным покрытиям объектива и технологии крепления RF.
Уличная фотография
Оставайтесь незаметными при съемке на улице и полностью контролируйте процесс — высокопроизводительный ультразвуковой мотор фокусировки обеспечивает фиксацию фокуса на объекте, чтобы вы могли запечатлеть все необходимое.
Слабое освещение
Продолжайте снимать даже после захода солнца благодаря максимальной диафрагме f/1.2, которая позволяет не упускать ни единой детали и обеспечивает четкость по всему кадру.