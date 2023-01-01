Описание

Идеальный объектив для портретной съемки с невероятной детализацией. Благодаря усовершенствованной конструкции объектива и инновационным оптическим компонентам Canon RF 85mm F1.2L USM обеспечивает превосходное оптическое качество и является идеальным портретным объективом для создания изображений профессионального уровня.

Идеальное фокусное расстояние для портретов

RF 85mm F1.2L USM — это идеальный короткофокусный телеобъектив для создания красивых портретов, позволяющий получать элегантные снимки с естественной перспективой и высоким уровнем детализации.

Высокая светосила и превосходное оптическое качество

Благодаря большой диафрагме F/1.2 объектив отлично подходит для съемки в условиях слабого освещения, обеспечивая невероятную резкость и красивый художественный эффект боке без потери качества изображения.

Усовершенствованные элементы и покрытия объектива

В объективе используется преломляющая оптика синего спектра (BR), которая компенсирует цветовые аберрации, а также шлифованная асферическая линза, устраняющая сферические аберрации, неизбежно возникающие при работе с максимальной диафрагмой.

Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий

Качество сборки этого объектива соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивают защиту от влаги, пыли и царапин.

Быстрый ультразвуковой мотор и кольцо управления на объективе

Благодаря быстрому взаимодействию посредством крепления RF объектив RF 85mm F1.2L USM быстро фокусируется на объекте, а кольцо управления позволяет с удобством настраивать один из основных параметров съемки.

Объектив отлично подходит для следующих сюжетов:

Портреты

Фокусируйтесь при малой глубине резкости для создания четких кадров с высокой детализацией и объемных портретов благодаря уникальной оптической конструкции, инновационным покрытиям объектива и технологии крепления RF.

Уличная фотография

Оставайтесь незаметными при съемке на улице и полностью контролируйте процесс — высокопроизводительный ультразвуковой мотор фокусировки обеспечивает фиксацию фокуса на объекте, чтобы вы могли запечатлеть все необходимое.

Слабое освещение

Продолжайте снимать даже после захода солнца благодаря максимальной диафрагме f/1.2, которая позволяет не упускать ни единой детали и обеспечивает четкость по всему кадру.