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Объектив Canon RF 800mm f/11 IS STM

  • RF 800mm f/11 IS STM
  • RF 800mm f/11 IS STM
  • RF 800mm f/11 IS STM
  • RF 800mm f/11 IS STM
  • RF 800mm f/11 IS STM
  • RF 800mm f/11 IS STM
  • RF 800mm f/11 IS STM
Код товара:УТ-00068190
Артикул:@ 3987C005

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Эталонный супертелеобъектив
Ваш мир станет ближе с этим компактным и легким супертелеобъективом 800 мм, который располагает стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, для создания материалов, о которых вы не могли и мечтать.

Для съемки дикой природы
Фотографируйте диких животных крупным планом с любого расстояния.

Для съемки в путешествиях
Легкий и мощный телеобъектив — идеальный вариант для поездок.

Для съемки отдаленных объектов
Ваш мир станет гораздо ближе.

Наслаждайтесь четкими изображениями без размытия
Благодаря стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, вы сможете создавать сверхчеткие изображения в теледиапазоне и снимать великолепные видеоролики без штативов и креплений.

Компактная и легкая конструкция
Благодаря креплению RF, диафрагме F11 и дифракционной оптике длина этого объектива составляет всего 281,8 мм (при хранении), а вес — 1260 г.

Тихая и плавная фокусировка
Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.

Мощный телеобъектив, доступный каждому
Теперь любители фотосъемки смогут путешествовать налегке даже с супертелеобъективом, располагающим мощным стабилизатором изображения и системой автофокусировки.