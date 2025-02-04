RF 75-300mm f/4-5.6 – это очень недорогой, доступный для любителей длиннофокусный объектив. Оптическая схема является полной копией объектива EF 75-300mm f/4-5.6: 13 элементов в 9 группах, без специальных линз, мотор фокусировки DC тоже взят оттуда. Несмотря на некоторую архаичность (EF версия создавалась еще в эпоху пленки), стоить отметить достаточно высокую светосилу (на целую ступень выше более дорогого RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM), а также возможность использования на полнокадровых камерах без каких-либо ограничений.

Объектив вполне можно рекомендовать для любителей дикой природы (включая фотографирование птиц, насекомых), съемки семейных спортивных мероприятий, школьных сценических выступлений и других сюжетов, требующих высокой кратности увеличения. Корпус довольно легкий – всего 507 г, при этом байонет выполнен из металла. Стоит отметить, что при установке в положение 300 мм минимальная дистанция фокусировки составляет 1.5 м, а коэффициент увеличения – 0.25х. Это, конечно, не макро, но можно получить достаточно крупные планы бабочек, пчел, других небольших и пугливых существ с безопасного расстояния.

Ниже приводим официальное описание от производителя:

Разожгите свою творческую искру и создавайте четкие снимки даже отдаленных объектов с этим стандартным зум-телеобъективом 75–300 мм. Благодаря компактной и портативной конструкции модель RF 75-300MM F4-5.6 станет идеальным партнером для тех, кто хочет снимать спорт и поездки на природу.

Съемка объектов даже издалека

Создавайте крупные планы объектов, к которым невозможно подобраться поближе, благодаря диапазону зуммирования 75–300 мм. Снимайте игру на стадионе с трибун и создавайте удивительные фотографии диких животных, словно вы находитесь в самом эпицентре событий.

Зум-телеобъектив для свободного творчества

Используйте зум для изоляции объекта от фона и его съемки в деталях либо включения в кадр окружения. При фокусном расстоянии 300 мм можно снимать объекты с расстояния от 1.5 метров с превосходной детализацией.

Впечатляющие и живописные изображения

Используйте большое фокусное расстояние теледиапазона и самую широкую диафрагму для четкого разделения основного объекта съемки и фона — так ваши фотографии будут выглядеть еще более профессиональными.

Четкие объекты и мягкое размытие фона

Оцените приятный эффект боке благодаря 7-лепестковой диафрагме, пока мотор автофокусировки обеспечивает стабильный и точный фокус на объекте съемке.

Простой способ увеличить фокусное расстояние

Этот потрясающий стандартный зум-телеобъектив имеет компактную и легкую конструкцию, благодаря чему позволит без труда брать его с собой куда угодно — от футбольного матча до удаленного от цивилизации заказника.

Увлечение нового уровня

Используйте этот легкий объектив с любой камерой системы EOS R с байонетом RF, чтобы открыть для себя целый мир новых творческих возможностей. Установите его на EOS R100 или другую камеру APS-C формата, чтобы увеличить фокусное расстояние до диапазона 120–480 мм.