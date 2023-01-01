Объектив Canon RF 70-200mm f/4L IS USM
Код товара : УТ-00067429
Артикул : @ 4318C005
174 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
77
Конструкция объектива
16 элементов в 11 группах (из них 4 со сверхнизким коэффициентом дисперсии - UD)
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.6 м
Относительное отверстие
1:4
Угол поля зрения
29° – 10°, 19° 30' – 7°, 34° – 12° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Физические характеристики
Вес
695 г
Размеры товара
83.5 х 119.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышка объектива E-77 II, бленда объектива ET-83G (WIII), пылезащитная крышка объектива RF, мягкий чехол LP1319
Описание
- Постоянная максимальная диафрагма F4
- Два мотора Nano USM
- Элементы UD (Ultralow Dispersion) и покрытие ASC (Air Sphere Coating)
- Оптическая стабилизация, эквивалентная 5 ступеням экспозиции
- Герметичность и защиты от пыли и влаги
- Кольцо управления на объективе: изменение настроек без отрыва от видоискателя
Компактный, легкий, портативный
Благодаря малому размеру и весу этот объектив с профессиональными функциями поместится даже в небольшой сумке и идеально подойдет для съемки путешествий, спортивных мероприятий и дикой природы.
Качество изображения профессионального уровня
Покрытие Air Sphere и 4 UD-элемента корректируют аберрации, а то время как 9-лепестковая диафрагма и постоянная светосила F4 обеспечивают превосходный эффект боке даже при фокусировке на расстоянии 0,6 метра.
Продвинутая стабилизация
Оптический стабилизатор изображения, предназначенный для создания четких изображений при съемке с рук, позволяет с уверенностью делать снимки благодаря эффекту, эквивалентному 5 ступеням экспозиции.
Тихая, быстрая и точная автофокусировка
Два ультразвуковых мотора USM обеспечивают еще более быструю и бесшумную непрерывную фокусировку для создания лучших фотографий и видео.
Надежная конструкция
Этот объектив L-серии имеет герметичную конструкцию и флюоритовые покрытия для защиты от пыли, влаги и атмосферных воздействий, а его корпус, покрытый термостойкой краской, обеспечит теплоотвод при съемке в солнечные дни.
Оптическая стабилизация, эквивалентная 5 ступеням экспозиции
Модель RF 70-200mm F4L IS USM оснащена новым оптическим стабилизатором изображения, эквивалентным 5 ступеням экспозиции. В сочетании с быстродействием RF эта технология обеспечивает более высокие технические показатели, чем у флагманских моделей EF, что позволяет фотографам использовать длительную выдержку и не волноваться о том, что сотрясение камеры испортит конечное изображение.
Два мотора фокусировки Nano USM
Объектив RF 70-200mm F4L IS USM оснащен двумя моторами фокусировки. Использование сразу двух моторов автофокусировки Nano USM позволяет быстрее и точнее перемещать легкие оптические элементы, что очень полезно при создании фотографий и видео. Один мотор Nano USM используется для стандартной группы фокусировки, а другой — для плавающей группы фокусировки. Это необходимо для обеспечения высокой скорости фокусировки, более компактной конструкции объектива и улучшения фокусировки на близких расстояниях.