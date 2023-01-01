Описание

Постоянная максимальная диафрагма F4

Два мотора Nano USM

Элементы UD (Ultralow Dispersion) и покрытие ASC (Air Sphere Coating)

Оптическая стабилизация, эквивалентная 5 ступеням экспозиции

Герметичность и защиты от пыли и влаги

Кольцо управления на объективе: изменение настроек без отрыва от видоискателя

Компактный, легкий, портативный

Благодаря малому размеру и весу этот объектив с профессиональными функциями поместится даже в небольшой сумке и идеально подойдет для съемки путешествий, спортивных мероприятий и дикой природы.

Качество изображения профессионального уровня

Покрытие Air Sphere и 4 UD-элемента корректируют аберрации, а то время как 9-лепестковая диафрагма и постоянная светосила F4 обеспечивают превосходный эффект боке даже при фокусировке на расстоянии 0,6 метра.

Продвинутая стабилизация

Оптический стабилизатор изображения, предназначенный для создания четких изображений при съемке с рук, позволяет с уверенностью делать снимки благодаря эффекту, эквивалентному 5 ступеням экспозиции.

Тихая, быстрая и точная автофокусировка

Два ультразвуковых мотора USM обеспечивают еще более быструю и бесшумную непрерывную фокусировку для создания лучших фотографий и видео.

Надежная конструкция

Этот объектив L-серии имеет герметичную конструкцию и флюоритовые покрытия для защиты от пыли, влаги и атмосферных воздействий, а его корпус, покрытый термостойкой краской, обеспечит теплоотвод при съемке в солнечные дни.

Оптическая стабилизация, эквивалентная 5 ступеням экспозиции

Модель RF 70-200mm F4L IS USM оснащена новым оптическим стабилизатором изображения, эквивалентным 5 ступеням экспозиции. В сочетании с быстродействием RF эта технология обеспечивает более высокие технические показатели, чем у флагманских моделей EF, что позволяет фотографам использовать длительную выдержку и не волноваться о том, что сотрясение камеры испортит конечное изображение.

Два мотора фокусировки Nano USM

Объектив RF 70-200mm F4L IS USM оснащен двумя моторами фокусировки. Использование сразу двух моторов автофокусировки Nano USM позволяет быстрее и точнее перемещать легкие оптические элементы, что очень полезно при создании фотографий и видео. Один мотор Nano USM используется для стандартной группы фокусировки, а другой — для плавающей группы фокусировки. Это необходимо для обеспечения высокой скорости фокусировки, более компактной конструкции объектива и улучшения фокусировки на близких расстояниях.