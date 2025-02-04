Объектив RF 70-200mm f/2.8L IS USM Z дополняет модель RF 24-105mm F2.8L IS USM Z в линейке профессиональных гибридных (фото + видео) объективов Canon в качестве стандартного телеобъектива. Он предлагает такой функционал как оптический стабилизатор изображения с тремя режимами работы, выделенное кольцо для плавного управления диафрагмой (в режиме видеозаписи, шаг 1/32 ступени), совместимость с телеконвертерами RF 1.4x и RF 2x, а также совместимость с модулями Power Zoom PZ-E2 и PZ-E2B, которые обеспечивают моторизованное управление трансфокацией, в том числе дистанционное (указанные аксессуары продаются отдельно).

Зум: плавный и с дистанционным управлением

Управляйте адаптерами сервопривода PZ-E2 и PZ-E2B вручную или дистанционно — с помощью пультов ДУ для камер Canon, приложений Canon Camera Connect и EOS Utility, функции Browser Remote или через IP и протокол Canon XC на совместимых камерах. Сервоприводы трансфокации позволяют оператору осуществлять плавный наезд и отъезд камеры (с настраиваемой скоростью), а также применять различные спецэффекты (например транстрав, он же долли-зум). Возможность дистанционного управления и фокусом, и зумом позволяет установить камеру в недоступные или опасные для человека места: к примеру, на внешнем подвесе или крыше автомобиля, на кранах, беспилотных летающих платформах и так далее. При съемке с рук модули PZ-E2 и PZ-E2B удобно ложатся в ладонь, а при установке дополнительного обвеса – не мешают другим аксессуарам, таким как направляющие стержни, моторы follow focus и так далее.

20-контактный интерфейс модуля PZ-E2B также позволяет использовать аксессуары для объективов из линейки Cinema и объективов для телевещания, а именно рукоятки управления ZSD-300D Digital Zoom Servo Demand, FPD400D Digital Focus Demand, Zoom Servo Grip ZSG-C10.

(адаптеры PZ-E2 и PZ-E2B продаются отдельно)

Большое фокусное расстояние и высокая четкость

Создавайте потрясающие фотографии и плавные видео с универсальным диапазоном фокусных расстояний 70–200 мм, сохраняя при этом полное управление глубиной резкости благодаря постоянной диафрагме f/2.8. Использование телеконвертеров (экстендеров) Canon RF позволяет увеличить максимальное фокусное расстояние до 280 и 400 мм, когда это необходимо. Получайте четкие снимки и видео без дрожания кадра при съемке с рук благодаря оптической стабилизации изображения с эффективностью 5,5 ступени экспозиции*, и еще выше – на камерах со встроенной матричной стабилизацией изображения (IBIS).

* по центру круга изображения, в направлении наклона/отклонения с фокусным расстоянием 200 мм при использовании камеры EOS R8

Современная оптическая схема

Благодаря двум линзам Super UD, одной линзе UD, трем асферическим линзам объектив уверенно подавляет различные аберрации оптики, включая сферические и хроматические. 11-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает красивое, мягкое боке и округлую форму бликов даже при сильном диафрагмировании. Использование просветляющих покрытий ASC (Air Sphere Coating) и Super Spectra позволяет избежать ореолов и двоения изображения при съемке с ярким контровым освещением. Твердое фторсодержащее олеофобное покрытие защищает передний элемент от царапин и грязи, а отпечатки пальцев легко удаляются обычными салфетками для оптики, без необходимости в чистящих жидкостях.

Точная и быстрая автофокусировка для фото и видео

Наслаждайтесь плавной и точной автофокусировкой благодаря двум моторам Nano USM и современным алгоритмам распознавания / отслеживания объектов камер Canon. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) находится на минимальном уровне и может быть дополнительно скорректировано камерой. Объектив обладает парфокальными свойствами: при трансфокации точка фокуса практически не смещается. Минимальная дистанция фокусировки на длинном конце составляет всего 0.68 м, что обеспечивает увеличение 0.3х – объектив прекрасно подходит для крупных планов. Все перемещения линз при зуммировании и фокусировке осуществляются строго внутри корпуса, что (совместно с внутренними уплотнителями) обеспечивает превосходную защиту от пыли и влаги. Нужно также отметить, что центр тяжести при трансфокации почти не смещается, что важно для балансировки камеры на штативах или электронных подвесах.

Объектив выпускается в 2 вариантах окраски корпуса: черной и белой.