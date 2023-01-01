Объектив Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM
Код товара : УТ-00065321
Артикул : @ 3792C005
289 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
29° – 10°, 19° 30' – 7°, 34° – 12° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
17 элементов в 13 группах (2 асферических и 5 элементов со сверхнизкой дисперсией: 1 Super UD + 4 UD)
Физические характеристики
Вес
1070 г
Размеры товара
89.9 х 146 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, штативный адаптер E (WIII), мягкий чехол LP1424, бленда ET-83F (WIII)
Описание
Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM
Фотографируйте в любом уголке мира с этим сверхкомпактным зум-телеобъективом с диафрагмой F2.8: сверхбыстрая автофокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,7 метра и стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, помогут создавать качественные изображения в любых ситуациях даже при съемке с рук.
Инновационный дизайн и превосходное качество
Этот высокопроизводительный зум-телеобъектив F2.8 является третьей моделью в тройке новых объективов RF — компактный корпус и исключительное качество изображения позволят использовать его в любых условиях съемки.
Практичный профессиональный зум-объектив общего назначения
Незаменимая «рабочая лошадка» — эта модель имеет максимальную диафрагму F2.8 по всему диапазону зумирования 70–200 мм, что делает ее идеальным решением для съемки путешествий, дикой природы, новостных сюжетов и спорта.
Точность и быстродействие
Впервые в объективе Canon используется два ультразвуковых мотора USM, которые обеспечат еще более быструю и бесшумную непрерывную фокусировку для создания лучших фотографий и видео.
Превосходное оптическое качество серии L
Этот зум-объектив открывает двери в новую эру оптической производительности благодаря стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, 9-лепестковой диафрагме, асферическим и Super UD элементам, а также покрытиям SWC (с субволновой структурой) и Super Spectra.
Отменное качество сборки L-серии
Этот объектив L-серии имеет герметичную конструкцию и флюоритовые покрытия для защиты от пыли, влаги и атмосферных воздействий, а его корпус, покрытый термостойкой краской, обеспечит охлаждение устройства при использовании в жаркую погоду.
Компактный и удобный
Благодаря усовершенствованной конструкции этот зум-объектив короче и легче эквивалентной модели EF, а также обладает быстрой автофокусировкой и улучшенными показателями фокусировки на близкие расстояния.