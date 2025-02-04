Объектив Canon RF 600mm f/11 IS STM
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Характеристики
Описание
Для съемки крупным планом
Откройте новые возможности с супертелеобъективом, который позволяет оставаться в центре событий, оснащен стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также отличается компактным и легким корпусом.
Для съемки в путешествиях
Легкий и мощный телеобъектив — идеальный вариант для поездок.
Для съемки дикой природы
Фотографируйте диких животных крупным планом с любого расстояния.
Для съемки динамичных сюжетов
Создавайте эффектные фотографии любимых видов спорта крупным планом.
С легкостью снимайте отдаленные объекты
Повседневные вещи стали еще ближе — запечатлейте городских диких животных крупным планом и наслаждайтесь эффектными фотографиями с мельчайшими деталями.
Четкие изображения без размытия
Благодаря оптическому стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, вы сможете создавать четкие фотографии и видео в теледиапазоне даже без штатива.
Компактная и легкая конструкция
Благодаря креплению RF, диафрагме F11 и дифракционной оптике длина этого объектива составляет всего 199,5 мм (при хранении), а вес — 930 г.
Тихая и плавная фокусировка
Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.
Доступный супертелеобъектив
Этот супертелеобъектив с мощным стабилизатором и системой автофокусировки доступен по выгодной цене, что порадует всех любителей фотографии.