Объектив Canon RF 50mm f/1.8 STM
Товар не найден
Описание
- Шаговый мотор (STM): плавная, быстрая и практически бесшумная автофокусировка
- Диафрагма f/1.8: снимайте при слабом освещении и экспериментируйте с эффектом боке
- Асферический элемент объектива: высокая резкость по всему кадру
- Крепление RF: компактная конструкция и высокая производительность
- Покрытие Super Spectra: повышает качество изображения и улучшает цветопередачу
Творчество и широкая диафрагма
Создавайте уникальные и выразительные изображения с низкой чувствительностью ISO благодаря открытой диафрагме f/1.8, которая обеспечивает высокую четкость объекта съемки, вместе с тем создавая приятный глазу эффект размытия заднего плана.
Точная и тихая фокусировка
Технология STM (шаговый мотор) обеспечивает плавную и практически бесшумную фокусировку — идеальный выбор для создания фотографий и видео. Покрытие Super Spectra на элементах объектива отвечает за высокое качество изображения.
Компактность и легкость
Вес 160 г и длина 40,5 мм позволят использовать этот сверхкомпактный и легкий объектив на повседневной основе и устанавливать его на камеры линейки EOS R без какого-либо адаптера.
Продуманный дизайн
Незаметное устройство с общим кольцом для фокусировки и управления экспозицией — этот объектив оснащен 7-лепестковой круговой диафрагмой для создания эффекта боке и фокусировки на расстоянии от 0,3 метра.
Бюджетное решение для творчества
RF 50mm F1.8 STM станет для вас недорогим решением, которое поможет открыть новые творческие горизонты, и прекрасным выбором для создания красивых и выразительных портретов при естественном освещении.