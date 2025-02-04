Исключительное качество фотографий и видео и органичный визуальный стиль

Фокусное расстояние 50 мм на полнокадровых камерах Canon обеспечивает естественную перспективу (без искажения пропорций объектов на переднем и заднем плане). Режиссеры и независимые видеографы оценят минимальный эффект «дыхания» фокуса и отдельное кольцо управления диафрагмой1, которое обеспечивает плавное ручное управление экспозицией и глубиной резкости. 11-лепестковая диафрагма создает красивые округлые блики от расфокусированных источников света даже в прикрытых положениях – для еще более кинематографичного эффекта.

Широкие творческие возможности даже при слабом освещении

Продолжайте съемку даже при слабом освещении благодаря диафрагме f/1.4, которая обеспечивает эффективную работу с доступным светом. Наслаждайтесь превосходным качеством изображения благодаря современной оптической схеме, включающей один ультранизкодисперсионный (UD) и два асферических (GMo) элемента, которые исправляют различные сферические и хроматические аберрации. Покрытия Super Spectra и ASC (Air Sphere Coating) предотвращают появление ореолов, бликов, двоения изображения при съемке с ярким контровым светом.

Скорость, точность и невероятная четкость

Для фокусировки используется 2 мотора: быстрый Nano USM перемещает передний «плавающий» элемент, а новый VCM мотор (со звуковой катушкой2) двигает заднюю фокусировочную группу линз. Этот тандем обеспечивает быструю, точную и практически бесшумную фокусировку при фото- и видеосъемке. Обратите внимание: когда объектив снят с камеры, вы можете услышать легкое постукивание внутри корпуса, это нормально, перемещающиеся элементы оснащены специальными мягкими бамперами, поэтому не повреждаются.

Превосходная надежность и интуитивное управление

Работайте в сложных условиях благодаря пыле- и влагозащищенной конструкции L-серии3. Органы управления включают традиционное для EOS R оптики кольцо управления Control Ring (работает с легкими щелчками, функционал настраивается пользователем), кольцо для управления диафрагмой (вращается без отсечек, имеет отдельный блокиратор), широкое кольцо фокусировки и настраиваемую функциональную кнопку Fn, что дает широкие возможности для персонализации управления под ваши привычки.

Продуманная легкая конструкция

Сохраняйте маневренность во время съемки. RF 50mm F1.4L VCM примерно на 40% легче модели RF 50mm F1.2L USM, поэтому идеально подходит в качестве сменного объектива для вашей видеосистемы. Он не перевешивает камеру как ​при съемке с рук, так и при установке на подвесе.

Серия объективов Canon VCM на момент своего запуска (2024 г) включает в себя 3 светосильных фикс-объектива: 24mm f/1.4, 35mm f/1.4 и 50mm f/1.4. Все три обладают полностью идентичными внешними размерами (76.5 х 99.3 мм), одинаковой резьбой для светофильтров (67 мм) и схожим весом, что упрощает их использование в профессиональных сборках для кино и видео.

Примечания