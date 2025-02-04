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Объектив Canon RF 50mm f/1.2 L USM

  • RF 50mm f/1.2 L USM.
  • RF 50mm f/1.2 L USM.
  • RF 50mm f/1.2 L USM.
  • RF 50mm f/1.2 L USM.
  • RF 50mm f/1.2 L USM.
  • RF 50mm f/1.2 L USM.
  • RF 50mm f/1.2 L USM.
Код товара:УТ-00065875
Артикул:@ 2959C005

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бескомпромиссный объектив 50 мм
RF 50mm f/1.2L USM обеспечивает новый уровень оптических характеристик в полнокадровой съемке. Исключительные четкость и резкость гарантируют более высокий уровень детализации даже по краям кадра.

  • Максимальная диафрагма f/1.2
  • Ультразвуковой привод автофокуса (USM)
  • Минимальная дистанция фокусировки: 40 см (от матрицы)
  • Качество сборки L-серии: металлический корпус, защита от пыли и влаги
  • Кольцо Control Ring на объективе
  • Элементы со сверхнизкой дисперсией (UD) и асферические линзы

Самая широкая диафрагма
Максимальная диафрагма f/1.2 на объективе RF 50mm f/1.2L USM является самой широкой диафрагмой в линейке Canon EOS. Она дает фотографам и видеографам возможность снимать с минимальной глубиной резкости, позволяя отделить объект съемки от перегруженного фона.

Сверхвысокая чувствительность в условиях слабого освещения
Возможность работать с открытой диафрагмой позволяет фотографам использовать короткую выдержку в условиях слабого освещения, что позволяет избежать размытия кадра и четко запечатлеть движущийся объект. RF 50mm f/1.2L USM — это отличный инструмент для создания атмосферных снимков без использования дополнительного освещения. Открытая диафрагма f/1.2 позволяет камере EOS R фокусироваться при освещенности -6 EV (свет от неполной луны).

Быстрая фокусировка
Система автофокусировки USM кольцевого типа, которую обычно можно встретить в супертелеобъективах Canon, легко изменяет положение больших стеклянных элементов объектива RF 50mm f/1.2L USM. Вы легко можете достигать точной фокусировки, а также переключаться в режим следящей фокусировки и удерживать фокус на объекте.

Прочный и быстрый — создан для профессионалов
RF 50mm f/1.2L USM является частью линейки объективов Canon L-серии и надежно защищен от попадания внутрь пыли и влаги¹. Настраиваемое кольцо управления на объективе обеспечивает прямой доступ к настройкам камеры и дает возможность более точного ручного контроля.