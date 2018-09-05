Универсальный качественный объектив 35 мм, который идеально подойдет для макросъемки, а также стрит-фотографии и съемки во время путешествий.

Максимальная диафрагма f/1.8

Макро 1:2

Стабилизация изображения с эффективностью 5 ступеней*

Фокусировочный привод STM: оптимизирован для фото и видео

Кольцо Control Ring на объективе

Просветляющее покрытие Super Spectra

Продуманный дизайн, открывающий новые творческие возможности

RF 35mm f/1.8 IS Macro STM — это портативный, легкий и простой в использовании объектив. Регулируйте настройки с помощью настраиваемого кольца управления на объективе, а также просматривайте сведения, например расстояние фокусировки, в видоискателе во время съемки.

Идеально подходит для съемки видео

Система комбинированной стабилизации изображения (Combination IS) использует как оптический стабилизатор изображения объектива, так и систему электронной стабилизации камеры по 5 осям для создания максимально плавных видеоматериалов даже во время ходьбы оператора. Бесшумная и быстрая автофокусировка STM гарантирует плавные переходы фокуса.

Впечатляющие результаты в условиях слабого освещения

Широкая диафрагма f/1.8 дополняется технологией стабилизации изображения Dual Sensing IS, которая позволяет фотографам снимать без размытия из-за сотрясения камеры благодаря 5 ступеням стабилизации изображения.

Новый стандарт качества изображения

В объективе RF 35mm f/1.8 IS Macro STM используется улучшенная оптическая конструкция и покрытие Super Spectra. Крепление объектива RF Mount обеспечивает минимальное расстояние между датчиком изображения и объективом, что позволяет создавать четкие и резкие снимки.

* при использовании электронной стабилизации камеры

Характеристики