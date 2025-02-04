Объектив Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
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Характеристики
Описание
Универсальный качественный объектив 35 мм, который идеально подойдет для макросъемки, а также стрит-фотографии и съемки во время путешествий.
- Максимальная диафрагма f/1.8
- Макро 1:2
- Стабилизация изображения с эффективностью 5 ступеней*
- Фокусировочный привод STM: оптимизирован для фото и видео
- Кольцо Control Ring на объективе
- Просветляющее покрытие Super Spectra
Продуманный дизайн, открывающий новые творческие возможности
RF 35mm f/1.8 IS Macro STM — это портативный, легкий и простой в использовании объектив. Регулируйте настройки с помощью настраиваемого кольца управления на объективе, а также просматривайте сведения, например расстояние фокусировки, в видоискателе во время съемки.
Идеально подходит для съемки видео
Система комбинированной стабилизации изображения (Combination IS) использует как оптический стабилизатор изображения объектива, так и систему электронной стабилизации камеры по 5 осям для создания максимально плавных видеоматериалов даже во время ходьбы оператора. Бесшумная и быстрая автофокусировка STM гарантирует плавные переходы фокуса.
Впечатляющие результаты в условиях слабого освещения
Широкая диафрагма f/1.8 дополняется технологией стабилизации изображения Dual Sensing IS, которая позволяет фотографам снимать без размытия из-за сотрясения камеры благодаря 5 ступеням стабилизации изображения.
Новый стандарт качества изображения
В объективе RF 35mm f/1.8 IS Macro STM используется улучшенная оптическая конструкция и покрытие Super Spectra. Крепление объектива RF Mount обеспечивает минимальное расстояние между датчиком изображения и объективом, что позволяет создавать четкие и резкие снимки.
* при использовании электронной стабилизации камеры
Характеристики
- Байонет: Canon RF
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Относительное отверстие: 1:1.8
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.17 м
- Угол поля зрения: 54°, 38°, 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
- Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах
- Диаметр светофильтра: 52 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Физические характеристики
- Вес: 305 г
- Размеры: 74.4 х 62.8 мм
- Прочие особенности
- Особые характеристики: макро 1:2
- Дата анонса: 05.09.2018
- Комплектация: крышки передняя и задняя