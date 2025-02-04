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Объектив Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
Код товара:УТ-00061663
Артикул:# 2973C005

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный качественный объектив 35 мм, который идеально подойдет для макросъемки, а также стрит-фотографии и съемки во время путешествий.

  • Максимальная диафрагма f/1.8
  • Макро 1:2
  • Стабилизация изображения с эффективностью 5 ступеней*
  • Фокусировочный привод STM: оптимизирован для фото и видео
  • Кольцо Control Ring на объективе
  • Просветляющее покрытие Super Spectra

Продуманный дизайн, открывающий новые творческие возможности
RF 35mm f/1.8 IS Macro STM — это портативный, легкий и простой в использовании объектив. Регулируйте настройки с помощью настраиваемого кольца управления на объективе, а также просматривайте сведения, например расстояние фокусировки, в видоискателе во время съемки.

Идеально подходит для съемки видео
Система комбинированной стабилизации изображения (Combination IS) использует как оптический стабилизатор изображения объектива, так и систему электронной стабилизации камеры по 5 осям для создания максимально плавных видеоматериалов даже во время ходьбы оператора. Бесшумная и быстрая автофокусировка STM гарантирует плавные переходы фокуса.

Впечатляющие результаты в условиях слабого освещения
Широкая диафрагма f/1.8 дополняется технологией стабилизации изображения Dual Sensing IS, которая позволяет фотографам снимать без размытия из-за сотрясения камеры благодаря 5 ступеням стабилизации изображения.

Новый стандарт качества изображения
В объективе RF 35mm f/1.8 IS Macro STM используется улучшенная оптическая конструкция и покрытие Super Spectra. Крепление объектива RF Mount обеспечивает минимальное расстояние между датчиком изображения и объективом, что позволяет создавать четкие и резкие снимки.

* при использовании электронной стабилизации камеры