Объектив Canon RF 35mm f/1.4 L VCM
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Характеристики
Описание
Canon RF 35mm f/1.4 L VCM – первый объектив, использующий новейший VCM привод автофокуса. VCM, действие которого основывается на магнитах и катушке с переменным магнитным полем, позволяет быстро и абсолютно бесшумно перемещать достаточно тяжелую заднюю группу линз. Одновременно с ним используется уже известный Nano USM мотор. Объектив обладает исключительно высокой скоростью и точностью фокусировки, а эффект «дыхания фокуса» (смещения границ кадра при изменении дистанции фокусировки) практически незаметен.
RF 35mm f/1.4 L VCM создавался как гибридный объектив, для фотографии и видеосъемки. Поэтому на корпусе присутствует выделенное кольцо диафрагмы, которое вращается плавно, без отсечек. Кольцо можно заблокировать в положении А, чтобы управлять диафрагмой через камеру. Также на корпусе присутствует традиционное для RF оптики кольцо Control Ring, функцию которого пользователь может задать самостоятельно, одна программируемая кнопка, переключатель AF / MF и кольцо ручной фокусировки.
Объектив достаточно компактный и легкий для оптики f/1.4: его вес составляет всего 555 г. В оптической схеме используется 14 элементов в 11 группах, из них 2 асферических и 2 низкодисперсионных (UD) элемента. Просветление ASC (Air Sphere Coating) эффективно подавляет блики и ореолы при съемке с контровым освещением. Светофильтры можно поставить как спереди, в резьбу 67 мм, так и сзади, в паз на хвостовике объектива. 11-лепестковая диафрагма обеспечивает создание очень приятных, округлых бликов от расфокусированных источников света в кадре – практически во всем диапазоне своих значений, от f/1.4 до f/8 (далее начинают появляться «звезды»).
Что касается качества изображения: есть некоторые нюансы. Если отключить автоматическую коррекцию виньетирования, то по углам кадра на открытой диафрагме объектив показывает очень сильное затемнение – порядка 3 ступеней. К счастью, это легко исправляется как в самой камере, так и в любом современном редакторе. Однако виньетирование вызывает еще один эффект – «кошачьи глазки» (или «лимончики»), расфокусированные блики на периферии кадра вытягиваются в овалы. Закрытие диафрагмы до f/2 устраняет большую часть этого эффекта, а до f/2.8 – устраняет полностью. Хроматические аберрации в целом контролируются достаточно успешно, но в экстремальных случаях (яркие блики от блестящих поверхностей) на открытой диафрагме будет хорошо заметна пурпурная и зеленая кайма – закрытие диафрагмы до приблизительно f/4 устраняет этот эффект. По резкости объектив демонстрирует прекрасные показатели: даже на f/1.4 некоторое падение контраста можно заметить только в самых уголках изображения.
Корпус объектива защищен от попадания пыли и влаги, вокруг байонетного крепления присутствует резиновое уплотнительное кольцо, – на объективах Canon серии L иначе и не бывает.
В целом RF 35mm f/1.4 L VCM – качественный объектив профессионального уровня. Он обладает довольно широким углом поля зрения, но при этом практически не искажает перспективу, поэтому хорошо подходит для съемки людей (ростовые и групповые портреты, репортаж, стрит-фотография, съемка на мероприятиях, свадьбах). Как фотография, так и видеосъемка даются ему легко и непринужденно – автофокус срабатывает практически моментально, а переведение фокуса с ближнего на дальний план и обратно (при съемке видео) производится плавно, без каких-либо рывков или рыскания.
Важные примечания:
- Мотор VCM при работе создает маломощное магнитное поле. Несмотря на то, что оно в целом безопасно, это может оказать влияние на людей, использующих кардиостимуляторы. Не подносите его близко к телу во включенном состоянии, а при первых признаках недомогания выключите камеру или отойдите от нее в сторону.
- Если объектив не подключен к камере или если камера выключена, компоненты объектива могут издавать звуки (постукивание). Это нормально и не является неисправностью. Незначительное движение во время транспортировки не влияет на пригодность к эксплуатации.
Характеристики
- Байонет: Canon RF
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Относительное отверстие: 1:1.4
- Минимальная диафрагма: 1:16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
- Угол поля зрения: 63º
- Конструкция объектива: 14 элементов в 11 группах, их них 2 асферических и 2 со сверхнизкой дисперсией (UD)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 11
- Вес: 555 г
- Размеры: 76.5 х 99.3 мм
- Дата анонса: июнь 2024 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда EW-73F, мягкий чехол LP1219, задний держатель для светофильтров
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