Объектив Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM
Код товара : УТ-00067372
Артикул : @ 5668C005
66 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.14 м
Угол поля зрения
84°
Физические характеристики
Вес
270 г
Описание
Компактный сверхширокоугольный объектив позволяет фокусироваться на мелких деталях, сохраняя при этом в поле зрения всю перспективу. Благодаря высокой светосиле f/1.8 объектив хорошо подходит для съемки в условиях недостаточного освещения. Этому также способствует встроенный стабилизатор изображения IS, который работает с эффективностью в 5.5 ступеней (6.5 ступеней при работе совместно с матричной стабилизацией в камере, при ее наличии). Линейный шаговый STM мотор обеспечивает быстрое наведение на резкость и плавный перенос фокуса с одного объекта на другой, что особенно важно для видеосъемки.
Благодаря широкому углу зрения объектив хорошо подходит для пейзажной, интерьерной, тревел и уличной съемки. Возможность фокусироваться на объектах, находящихся всего в нескольких сантиметрах от передней линзы, дополнительно расширяет ваши возможности при съемке предметов, еды, цветов и так далее. 9 лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает приятное, мягкое боке. В оптической схеме используются 2 специальных элемента: асферический и низкодисперсионный UD, которые необходимы для эффективного исправления аберраций оптики, таких как линейная дисторсия или хроматические аберрации.
Объектив хорошо подходит для съемки видеоблогов и другого популярного контента для соцсетей. Он может использоваться как с полнокадровыми камерами, так и с APS-C камерами системы EOS R.