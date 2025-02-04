Безупречная художественная съемка фотографий и видео

Фокусное расстояние 24 мм на полнокадровых камерах обеспечивает великолепную перспективу и широкий угол обзора для захватывающих, драматичных снимков. Режиссеры и независимые видеографы оценят минимальный эффект «дыхания» фокуса (границы кадра не смещаются при изменении дистанции фокусировки), а также выделенное кольцо управления диафрагмой1, которое обеспечивает плавное ручное управление. 11-лепестковая диафрагма даже в закрытых положениях создает красивые округлые блики для еще более кинематографичного эффекта.

Широкие творческие возможности при слабом освещении

Продолжайте съемку даже при слабом освещении благодаря диафрагме f/1.4, которая обеспечивает эффективную работу с доступным светом и творческое управление глубиной резкости. Задний держатель гелевого фильтра и передняя 67-мм резьба для фильтров обеспечивают полную свободу творчества, а конструкция фикс-объектива — четкое воссоздание объектов на изображениях.

Скорость, точность и невероятная четкость

Наслаждайтесь превосходным качеством изображения благодаря одному асферическому (GMo) и двум ультранизкодисперсионным (UD) элементам, а также просветляющим покрытиям Super Spectra и ASC (Air Sphere Coating), которые устраняют ореолы и двоение изображения. И передний, и задний элемент объектива также обладают твердым фторсодержащим («флюориновым») покрытием, которое отталкивает воду, легко очищается от жировых загрязнений и устойчиво к появлению царапин.

Для фокусировки используется 2 мотора: быстрый Nano USM перемещает передний «плавающий» элемент, а новый VCM мотор (со звуковой катушкой2) двигает заднюю фокусировочную группу линз. Этот тандем обеспечивает быструю, точную и практически бесшумную фокусировку при фото- и видеосъемке. Обратите внимание: когда объектив снят с камеры, вы можете услышать легкое постукивание внутри корпуса, это нормально, перемещающиеся элементы оснащены специальными мягкими бамперами, поэтому не повреждаются.

Превосходная надежность и интуитивное управление

Работайте в сложных условиях благодаря пыле- и влагозащищенной конструкции L-серии3. Органы управления включают традиционное для EOS R оптики кольцо управления Control Ring (работает с легкими щелчками, функционал настраивается пользователем), кольцо для управления диафрагмой (вращается без отсечек, имеет отдельный блокиратор), широкое кольцо фокусировки и настраиваемую функциональную кнопку Fn, что дает широкие возможности для персонализации управления под ваши привычки.

Продуманная легкая конструкция

Сохраняйте легкость и маневренность во время съемки. RF 24ММ F1.4L VCM примерно на 20% легче своего предшественника из линейки EF, поэтому идеально подходит в качестве сменного объектива для вашей видеосистемы. Он не перевешивает камеру как при съемке с рук, так и при установке на подвесе.

Серия объективов Canon VCM на момент своего запуска (2024 г) включает в себя 3 светосильных фикс-объектива: 24mm f/1.4, 35mm f/1.4 и 50mm f/1.4. Все три обладают полностью идентичными внешними размерами (76.5 х 99.3 мм), одинаковой резьбой для светофильтров (67 мм) и схожим весом, что упрощает их использование в профессиональных сборках для кино и видео.

Примечания:

Кольцо управления диафрагмой не работает для фотосъемки при использовании объектива с камерами системы EOS R, выпущенными до мая 2024 года. Важно! Мотор со звуковой катушкой (VCM) в RF 24MM F1.4L VCM создает маломощное магнитное поле. Несмотря на то, что его использование в целом безопасно, мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, если вы используете кардиостимулятор или другие медицинские устройства, чтобы разрешить все сомнения. Несмотря на защиту конструкции объектива от пыли и влаги абсолютная защита от попадания пыли и капель воды в корпус объектива не гарантируется.