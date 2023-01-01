Объектив Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM
Код товара : УТ-00065767
Артикул : @ 3680C005
239 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
24
Максимльное фокусное расстояние, мм
70
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.21 м (широкий угол) / 0.38 м (теле)
Угол поля зрения
74° – 29°, 53° – 19°30', 84° – 34° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
21 элемент в 15 группах
Физические характеристики
Вес
900 г
Размеры товара
88.5 х 125.7 мм
Комплектация
Комплектация
бленда EW-88E, чехол LP-1222, крышки передняя и задняя
Описание
Фотографируйте на свою полнокадровую беззеркальную камеру как настоящий мастер с зум-объективом 24–70 мм, который создан, чтобы превосходить ожидания. Первоклассная оптическая конструкция, высокая светосила f/2.8 и стабилизация изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, помогут вам творить в любых условиях.
Светосильный и универсальный
Фотографируйте объекты во всех деталях с этим светосильным зум-объективом 24–70 мм с диафрагмой f/2.8 и современной системой стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки.
Быстрый отклик и точность
Оцените быструю и точную фокусировку с мотором Nano USM, который обеспечивает мгновенную плавную и бесшумную автофокусировку в режимах фото- и видеосъемки.
Исключительное оптическое качество
Создавайте фотографии более высокого уровня благодаря трем асферическим элементам из литого стекла и трем ультранизкодисперсионным (UD) элементам объектива, а также инновационным покрытиям оптических компонентов и 9-лепестковой диафрагме.
Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий
Качество сборки этого объектива соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от пыли и капель воды.
Практичность и совместимость
Управляйте настройками с помощью кольца управления на объективе и используйте объектив для различных типов съемки, включая макросъемку, благодаря минимальной дистанции фокусировки 21 мм.