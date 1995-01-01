Один объектив, в десять раз больше творчества

Этот объектив с 10-кратным зумом для системы EOS R идеально подойдет тем, кто не хочет брать с собой больше одного объектива. Оцените максимальную универсальность, полнокадровое качество изображения и технические нововведения системы EOS R. Он станет отличным решением для создания творческих фотографий в путешествиях.

Фотографируйте все, что угодно, с помощью одного объектива

Раскройте свой творческий потенциал с помощью объектива с 10-кратным зумом для полнокадровых камер. Используйте этот объектив для съемки любых объектов — от масштабных пейзажей до выразительных портретов и динамичных сцен.

Сохраняйте портативность и естественность

Откройте для себя свободу съемки с использованием одного универсального объектива. RF 24-240MM F4-6.3 IS USM располагает широчайшим диапазоном фокусных расстояний и весит всего 750 г. Идеальный вариант для путешественников.

Полнокадровое качество изображения

Наслаждайтесь полнокадровым качеством изображения с 10-кратным зумом. Стабилизатор изображения позволяет создавать четкие кадры при слабом освещении и использовании больших фокусных расстояний.

Быстрая и гибкая фокусировка

Быстрая и тихая автофокусировка делает этот объектив прекрасным выбором для съемки дикой природы. Что касается видео, RF 24-240MM F4-6.3 IS USM обеспечивает плавную фокусировку и позволяет выполнять переводы фокуса на профессиональном уровне.

Объектив из линейки RF

Система EOS R предлагает высокие оптические характеристики и быструю фокусировку по всему кадру и оснащена встроенным цифровым оптимизатором объектива. Кольцо управления объективом можно настроить в соответствии с вашими потребностями.