Этот зум-объектив 24-105 мм заменяет собой широкоугольный, портретный и телеобъектив. Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, обеспечивает резкость при слабом освещении, а автофокусировка с приводом Nano USM позволит фотографам и видеографам реализовать дополнительные творческие возможности.

Постоянная диафрагма f/4

Ультразвуковой привод фокусировки Nano USM: оптимизирован для фото и видео

Стабилизация изображения с эффективностью 5 ступеней*

Качество сборки L-серии: металлический корпус, защита от пыли и влаги

Кольцо Control Ring на объективе

Элементы со сверхнизкой дисперсией (UD), асферические линзы, покрытие Super Spectra

Максимально универсальный и функциональный объектив

Объектив RF 24-105mm f/4L IS USM открывает широкие творческие возможности и обеспечивает невероятные результаты. Диапазон фокусных расстояний 24-105 мм позволяет создавать как портреты, так и пейзажи, добиваясь отличных кадров без смены объектива. Максимальная диафрагма f/4 доступна по всему диапазону зумирования.

Превосходные рабочие показатели

Асферические и ультранизкодисперсионные (UD) оптические элементы обеспечивают превосходную резкость, которая сохраняется даже при съемке с рук в условиях слабого освещения, благодаря 5-ступенчатому стабилизатору изображения. Асферические элементы объектива компенсируют искажения и сферические аберрации, а также обеспечивают компактный дизайн.

Всегда четкие снимки

Точная и бесшумная автофокусировка с помощью привода Nano USM. Фотографы оценят скорость, с которой достигается максимальная резкость, а видеографам понравится плавный переход фокуса, который обеспечивает эта современная технология.

В любое время в любом месте

Являясь объективом L-серии, RF 24-105mm f/4L IS USM отличается надежной и устойчивой к погодным воздействиям конструкцией, позволяющей уверенно вести съемку в любых условиях. Флюориновое покрытие на переднем и заднем элементах объектива облегчает их очистку. Этот объектив является по-настоящему практичным решением для путешествий.

Превосходный объектив для:

Портретная фотография. Объектив RF 24-105mm f/4L IS USM прекрасно подходит для создания четких портретов благодаря стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки. Легко меняйте фокусное расстояние без коррекции экспозиции благодаря постоянной максимальной диафрагме f/4.

Путешествия. Этот объектив станет незаменимым спутником в путешествиях — надежная конструкция, отличающая объективы L-серии, позволит вам не беспокоиться о пыли и влаге, а легкий корпус не утяжелит сумки.

Творите каждый день. RF 24-105mm f/4L IS USM станет отличным объективом для блогеров и любителей фотографии. Кольцо управления на объективе позволит интуитивно управлять настройками камеры.

* при использовании электронной стабилизации камеры