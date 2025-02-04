Объектив Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM
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Характеристики
Описание
Сохраняйте лучшие моменты каждого дня. Оцените все преимущества полнокадровой системы EOS R с универсальным объективом 24–105 мм, оснащенным встроенным оптическим стабилизатором, который обеспечит четкость фотографий и видео.
Новый уровень создания изображений
Полнокадровое качество, оптический стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, быстрая и плавная автофокусировка, а также кольцо управления фокусировкой и объективом для удобной настройки параметров съемки.
Универсальное полнокадровое качество изображения
Не упустите ни единой детали истории: потрясающие перспективы, мельчайшие объекты, выразительные портреты и естественные моменты повседневной жизни. Снимайте объекты на расстоянии от 13 см в макрорежиме 0,5 x с фокусировкой по центру, а также выполняйте съемку с рук благодаря оптической стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки.
Отличные фотографии и видео
Отслеживайте объекты и пользуйтесь плавной, естественной фокусировкой при видеосъемке, которая стала возможной благодаря бесшумному мотору STM, который делает этот объектив идеальным решением для создания потрясающих фотографий и видео.
Идеальный объектив для повседневной съемки
Один объектив — много возможностей. Благодаря легкому и компактному корпусу, который весит всего 395 г, этот практичный объектив подходит для начала путешествия в мир полнокадровой беззеркальной фотографии.